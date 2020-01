Les bibliothécaires chinois à l'origine d'un autodafé punis par le gouvernement

La photographie diffusée sur les réseaux sociaux en décembre dernier

Si les faits remontent visiblement au mois d'octobre 2019 — l'établissement avait alors publié un rapport sur la destruction d'ouvrages jugés illégaux par le gouvernement —, la photo n'aura soulevé l'indignation sur les réseaux sociaux qu' au début du mois de décembre . Les circonstances de l'événement restent floues, mais de nombreux citoyens avaient dénoncé cet autodafé en plein air.L'événement semble en tout cas véridique, puisque le gouvernement local lui-même a fait état d'une sanction administrative infligée aux employés de la bibliothèque. Ces dernières seraient surtout coupables d'avoir attiré un peu trop l'attention sur une entreprise de destruction et de censure commandée par le gouvernement.« Les employés n'ont pas mis sous scellés puis détruit l'ensemble selon les instructions données, mais ont brûlé 65 livres illégaux sur une petite place devant la bibliothèque », note un rapport rédigé par le gouvernement de la province. Aucun autre détail n'a été fourni sur les responsabilités des uns et des autres, ou encore sur la nature des ouvrages brûlés.L'ordre d'écarter certains livres des bibliothèques provient cela dit du ministère de l'Éducation lui-même, qui entend ainsi lutter contre la diffusion d'idées jugées illégales et nuisibles à l'unité du pays par le gouvernement.