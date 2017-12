Les bibliothécaires du monde entier se donnent rendez-vous à Athènes en 2019

L'IFLA, Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques ou International Federation of Library Associations and Institutions en version originale, est la plus grande organisation professionnelle pour les bibliothécaires. Elle organise chaque année, au mois d'août, un congrès international. En 2019, celui-ci aura lieu à Athènes.

L'IFLA à Lyon, en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



L'actualité du livre sera chargée pour la Grèce et sa capitale, Athènes, dans les prochaines années : le pays se dotera d'une nouvelle bibliothèque nationale, pour commencer, juste à temps pour sa nomination comme Capitale mondiale du livre 2018. L'organisation du congrès mondial de l'IFLA interviendra l'année suivante, en 2019.

« Les bibliothèques sont le moteur du changement, et le congrès mondial est une opportunité annuelle unique pour remettre du carburant », souligne la présidente de l'IFLA, Glòria Pérez-Salmerón. « Échanger avec les collègues du monde entier, apprendre comment d'autres bibliothécaires fournissent des services excellents et discuter des défis qui se présentent à nous, voilà qui nous permet de susciter un élan pour de meilleures bibliothèques et de meilleures sociétés. »

Un peu plus tôt dans l'année, l'IFLA avait lancé à Athènes l'IFLA Global Vision, une gigantesque enquête menée des adhérents et des professionnels des bibliothèques en général.Bien entendu, ce congrès mondial sera l'occasion d'assister à des dizaines de conférences et de rencontres, avec des professionnels venus du monde entier...