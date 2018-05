Les bibliothèques, à la jonction entre monde numérique et livres papier

#SalTo18 – L’Associazione Italiana Biblioteche a répondu présente au Salon du livre de Turin avec un vaste stand mêlant tablettes et livres. Une adéquation qui montre l’interconnexion entre les deux univers : le premier permet une exploration thématique, quand le second offre une présence plus chaleureuse et une série de recommandations spécifiques.



« Nous avons fait développer une arborescence qui part des cinq thématiques que le Salon a choisies cette année. Pour chacune, nos équipes ont procédé à une sélection de livres et de sous-thématiques, que l’on explore ainsi du bout des doigts », explique une des bibliothécaires de la région piémontaise.

Le projet résulte d’une collaboration entre le réseau des établissements de Turin, celui de la région et nombre d’autres acteurs – bibliothèques universitaires, Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche de Turin, les bibliothèques de Polo del' 900 et la Biblioteca ISIA d’Urbino.

Les cinq approches thématiques sont les suivantes : Qui je veux être ? Pourquoi ai-je besoin d’un ennemi ? À qui appartient le monde ? Où m’emmènent la spiritualité et la science ? Qu’est-ce que j’attends de l’art : liberté ou révolution ?

En plus, cinq anniversaires célébrés à l’occasion du Salon : Aldo Moro (homme d’État et professeur de droit pénal, assassiné par les brigades rouges en 1978), Peppino Impastato (journaliste engagé dans la lutte contre la mafia, qui l’aura assassiné – voir le film Les Cent Pas de Marco Tullio Giordana), Franco Basaglia (fondateur du mouvement de la psychiatrie démocratique), les Lois raciales de 1938 (instaurées par Mussolini, principalement portées contre les juifs), Frankenstein et le fantastique (2018 marque le 200e anniversaire de la publication du roman de Mary Shelley) et les événements de 68 en Italie.





L’ensemble des liens découlant de ces thèmes et anniversaires porte vers des contenus issus de Wikisource, permettant de télécharger des ouvrages du domaine public. « Chaque jour du Salon, un ouvrage est mis en avant, en relation avec un des thèmes : pour la question a qui appartient le monde, nous avons par exemple choisi le livre de HG Wells, Quand le dormeur s’éveillera. » (liste des livres ici)

En outre, les visiteurs sont invités à prendre part à la révision de la version numérique des livres, une forme de crowsourcing qui permet par ailleurs de comprendre les enjeux tant du domaine public que de l’édition numérique. C’est également en travaillant à partir de données de Wikipedia que cette bibliothèque numérique établit le parcours des lecteurs.

Le tout placé sous le regard bienveillant de David R. Lankes, directeur de l’école de bibliothèque de l’université de Caroline du Sud : « La mission des bibliothécaires consiste à améliorer la société en facilitant la création d’une connaissance à l’intérieur d’une communauté propre. »





On peut retrouver en ligne l’arborescence, qui guidera de l’un à l’autre vers des contenus textes, audio et vidéo.