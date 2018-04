Les bibliothèques australiennes s'engagent pour le développement durable

Le 13 mars dernier à Melbourne, se tenait le second sommet australien visant à fixer des objectifs en faveur du développement durable. À cette occasion, l’Association Australienne des Bibliothèques et de l’Information a publié un rapport mettant en avant la contribution des établissements du pays aux objectifs de développement durable fixé par les Nations unies en janvier.

Bibliothèque Publique de Melbourne (Peter Gawthrop, CC, BY NC 2.0)



Dans le rapport, l’association rappelle la position clé des bibliothèques. Ces dernières permettent de faire le lien entre le gouvernement, le secteur privé et les communautés. Ces influences croisées permettent aux établissements et à leurs acteurs de mettre en route un mouvement efficace.



Le document présente un modèle de base à mettre en place et des actions concrètes afin d’inclure les objectifs des Nations Unies aux fonctionnements des bibliothèques australiennes. Cette étude fait suite au Programme International de Défense mit en place par la Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques, à laquelle appartient l’Association Australienne des Bibliothèques et de l’Information.



La fédération a tout mis en œuvre pour que le libre accès à l’information à l’international soit inclus aux outils permettant d’atteindre les objectifs de développement durable. Maintenant que c’est le cas, elle met à disposition des ressources pour ses membres afin que les bibliothèques puissent remplir leur nouveau rôle au sein de l’agenda.



Parmi les 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU, l’Association Australienne des Bibliothèques et de l’Information a choisi de se concentrer sur 10 d’entre eux. Selon l’association ce sont ceux qui sont « le plus adaptés à l’expérience australienne » :



– « No Poverty », « Quality Education », « Gender Equality » et « Reduced inequalities », visant à mettre fin à la pauvreté et aux inégalités sous toutes leurs formes en utilisant l’information et l’éducation au niveau national et international.



– « Good Health and Well Being », qui participent à la recherche médicale pour une bonne santé et un bien-être accessibles à tout âge.



– « Industry, Innovation & Infrastructure », « Sustainable cities and communities » et « Decent work and economic growth », qui visent à promouvoir une croissance soutenue et durable de l’économie, mais également à diminuer le taux de chômage.



– « Peace, justice & strong institutions » et « Partnerships for the goals » qui visent à mettre en place un réseau mondial de partenariat et d’entraide dans le but de faciliter la progression de chacun des objectifs.