Les bibliothèques, bien plus que des livres, c'est au cinéma qu'on le dit !

Il y a bien plus que des livres dans les bibliothèques, et les cinéphiles en auront bientôt la preuve. En effet, l’établissement de Morinville (dans l’Alberta, Canada) intéresse la compagnie Landmark Cinemas, chaîne de cinéma canadienne. Filiale de Kinepolis Group, elle a gracieusement proposé une campagne de spots publicitaires à la bibliothèque.









« Landmark Cinemas a pris contact avec nous la semaine passée, et nous a offert quinze secondes d’espaces publicitaires avant chacun de leurs films », explique Ashley Cain, responsable de l’établissement. Problème, tout à fait compréhensible, « aucun d’entre nous ne savait comment réaliser de séquences vidéo ».

Que faire ? D’autant que les bandes-annonces devaient être produites dans les plus brefs délais... Les personnels de la bibliothèque ne se sont pas démontés : tout le monde s’est retroussé les manches, et deux vidéos ont été produites.

Et une séquence présentant la réalisation du spot a également été diffusée, sous ce slogan : « Les bibliothèques peuvent vous transporter partout où vous voulez », pour la première salve.

Le second projet était intitulé « Pourquoi venez-vous à la Bibliothèque de Morinville ? »

Le projet est véritablement de profiter de la manne que va offrir la diffusion dans les cinémas, pour lutter contre l’idée trop répandue qu’une bibliothèque est avant tout un lieu poussiéreux avec des livres entreposés. Ashley Cain en plaisante : les bibliothécaires ne sont pas des gens grincheux dans des vêtements qui sentent la naphtaline.

« Nous pouvons crier que nous sommes plus que des livres sur tous les toits, jusqu’à nous en casser la voix, mais les vidéos promotionnelles montrent cette réalité nouvelle. Les bibliothèques sont devenues des centres communautaires dynamiques et engagés où la connaissance, l’innovation et l’action se combinent pour créer les lieux les plus inspirants possible que la société peut offrir. »

Et d’ajouter mille remerciements à Landmark Cinemas pour cette opportunité...





