Les bibliothèques de l'enseignement supérieur peuvent accueillir des usagers

Les bibliothèques universitaires ont vocation à ne pas rouvrir au public d’ici à la rentrée. Toutefois, à titre exceptionnel, une réouverture des guichets de prêts aux étudiants et enseignants peut être mise en œuvre, dans le respect des consignes sanitaires ; une réouverture des espaces de lecture peut également être envisagée dans des conditions très strictes, le cas échéant en en limitant l’accès à certains publics (étudiants devant préparer un examen ou un concours, chercheurs ayant besoin d’accéder à un fonds spécifique non accessible à distance, enseignants préparateurs de concours etc.). Néanmoins, la fourniture à distance de la documentation électronique doit, dans toute la mesure du possible, être privilégiée.

Photographie : Salle de lecture de la BU Droit de l'Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence (photo d'illustration, marlenedd, CC BY 2.0)

Le décret publié au Journal officiel ce 1er juin consacre un chapitre à l'éducation, en précisant notamment quels établissements peuvent accueillir du public, et sous quelles conditions. Pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements nationaux d'enseignement supérieur définis au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, l'accueil des usagers est possible, mais uniquement dans certains cas.Parmi ceux-ci, l'accès aux bibliothèques et centres de documentation, mais aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement pour ces derniers.Cet accueil se fera dans des conditions particulières, évidemment. Au début du mois de mai, le ministère de l'Enseignement supérieur avait fait parvenir aux différentes directions une note pour préciser le devenir des bibliothèques, que l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) avait partagé :Le décret n° 2020-663 rappelle également le pouvoir du préfet , « lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus », vis-à-vis de l'accueil du public dans certains lieux et autres dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire.Le préfet de département pourra donc, si la situation le justifie, « [i]nterdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public », notamment les librairies (en tant que « magasins de vente [...], et sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ») et les bibliothèques et centres de documentation.