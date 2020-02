Les bibliothèques, des “services culturels de base”, selon l'ONU

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, le World Urban Forum rassemblait diverses organisations, dont l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. Cette dernière se réjouit d'avoir participé à plusieurs sessions et conférences, mais aussi de la réaffirmation de l'importance des bibliothèques dans les documents de travail qui sont sortis de l'événement.Culture et patrimoine ont en effet été identifiés comme des éléments-clés pour atteindre quelques-uns des fameux objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies. 17 objectifs, définis à l'occasion de l'Agenda 2030, afin d'améliorer l'existence d'un maximum de personnes, dans tous les pays du monde.« [A]ider à construire un capital social, stimuler la créativité, renforcer la résilience face au changement, et proposer des ressources en matière d'expérience et d'expertise », voilà tout ce que peuvent apporter un accès facilité à la culture et au patrimoine, rappelle l'IFLA, en écho aux conclusions présentées lors du Forum.Et les bibliothèques ont précisément été présentées comme des lieux où cet accès facilité pouvait se concrétiser, raison pour laquelle les villes et les établissements humains en général se devaient de les mettre en place. « [Les villes] mettent à disposition des solutions pour obtenir un travail décent, un logement, des transports, ainsi que des services culturels de base comme les bibliothèques, un patrimoine concret et vivant, ainsi que des centres pour les communautés [...] », souligne un document présentant les conclusions du Forum