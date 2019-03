Les bibliothèques et les personnes dyslexiques : journée d'étude

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme de la journée est le suivant :9h15 : Accueil des participants9h45 : Discours d'accueilThierry Hertout, directeur de la Médiathèque départementale de Seine-Maritimeet Dominique Panchèvre, directeur de Normandie Livre & Lecture10h - 11h30 : « Troubles DYS » : de quoi parle-t-on ?Marie Plaziat-Lecrocq, orthophoniste à Saint-Saëns (76), chargée de prévention pour le Syndicat des orthophonistes de Seine-Maritime11h40 - 12h30 : Témoignage : parcours d'une personne dyslexiqueDocteur Sabine Guenneguez, médecin scolaire et dyslexique12h30 - 14h : Déjeuner commun au Self de la Vallée (règlement sur place)14h - 15h : Regards croisés d'un ergothérapeute et d'une orthophoniste sur l’édition adaptéeMarie Plaziat-Lecrocq, orthophoniste, chargée de prévention pour le Syndicat des orthophonistes de Seine-Maritimeet Jason Bichery, ergothérapeute à Pont-de-l'Arche (27) (sous-réserve)15h - 16h : L'accueil des publics « DYS » en bibliothèqueHélène Fouéré, directrice de la bibliothèque de Landerneau (29)16h - 17h : Le numérique au service des personnes dyslexiquesMicaël Schmitter, médiateur Numérique au sein du réseau Lire au Havre (76)Cette journée est destinée aux bibliothécaires, professionnels du livre, enseignants, partenaires sociaux et à toute personne intéressée par le sujet.Cette journée sera suivie d'une conférence destinée au grand public à la médiathèque de Maromme : « Mon enfant, le langage et la lecture » (de 18h à 19h30).Jeudi 4 avril 20199h30 à 17hMédiathèque départementale de la Seine-Maritime35 Rue de la FontaineNotre-Dame-de-Bondeville