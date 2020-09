Les bibliothèques garantes du droit des femmes à la santé et à la sexualité

Crédit photo : Engin_Akyurt CC 0

« Les bibliothèques du monde entier s’emploient à sensibiliser et à faire connaître les droits sexuels et reproductifs » des femmes, en contribuant à faire respecter leurs droits fondamentaux à la santé et à accéder à l’information. » Voilà à quoi s’engage peu ou prou L’IFLA (Fédération internationale des bibliothèques).Début septembre, l’association choisit de répondre directement à l’appel du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur le sujet et propose une série de mesures. Ces propositions mettent en évidence les meilleures pratiques pour faciliter un accès équitable aux connaissances et à l’information des femmes à travers le monde.Le texte rappelle les services principaux assurés par les bibliothèques : accès aux cours imprimés et électroniques, services d’information, accès public à Internet… et propose une série d’initiatives comme le ciblage des bibliothèques spécialement conçues pour s’adresser aux femmes précarisées, et l’organisation de partenariats avec divers organismes spécialisés.Le texte complet est à retrouver ici