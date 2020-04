Les bibliothèques resteront bien fermées jusqu'au 11 mai, au moins

La bibliothèque Robert Desnos, à Montreuil

Le décret du 23 mars dernier confirmait la fermeture des bibliothèques, intégrées aux « établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation » et ne pouvant « plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 ». Un décret paru ce 14 avril prolonge cette décision, en indiquant désormais la date du 11 mai 2020.Aucune exception n'est donc possible jusqu'à cette date : l'accueil du public dans l'enceinte des bibliothèques et médiathèques reste strictement interdit par la loi. Si certaines municipalités ont mis en place des services de portage de livres à domicile , visiblement tolérés, l'Association des Bibliothécaires de France, elle, recommande un respect strict du confinement, et un service des usagers réalisé uniquement à distance.Comme d'autres secteurs professionnels et la majorité des Français, les bibliothécaires s'interrogent désormais sur les modalités de la réouverture des établissements, à partir du 11 mai.Sur ce point, dans l'attente d'une stratégie de déconfinement officielle, établie par le gouvernement, difficile de vérifier des hypothèses, comme le port obligatoire du masque, la réouverture d'établissements selon les zones géographiques, ou autres...