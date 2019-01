(photo d'illustration, domaine public)





Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de l'Association des Bibliothécaires de France.



L'Association des bibliothécaires de France (ABF) rappelle l'urgence de porter à tous les échelons et partout en métropole et dans les Outre-mer, une politique ambitieuse en matière de développement des bibliothèques.



Pour partager, pour réfléchir, pour mieux habiter le monde et éprouver sa beauté. Les bibliothèques sont faites pour ouvrir des débats, des horizons et provoquer des rencontres (rencontre avec soi, avec les autres, avec des auteurs qui aident à comprendre la complexité du réel).



Par leur travail de médiation, leur participation à l’éducation aux médias et à l’information, elles contribuent à la formation et au développement de la citoyenneté. Constituant un réseau dense à travers les territoires urbains et ruraux, elles font vivre partout un service public ouvert à tou·te·s.



L'instantanéité de l'époque, qui transforme parfois l'information en désinformation, rend plus cruciale encore l'action des bibliothèques. Lieux d'information, de réflexion, de rêves et de partage, elles permettent à nos concitoyen·e·s de se construire et de prendre part à la vie démocratique.



L'ABF avait saisi le Ministre de la Culture sur l'importance de mener et d’intensifier une telle politique, importance qui doit prévaloir également pour le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de la Justice et tous les acteurs nationaux et locaux dans ce domaine.