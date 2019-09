Les boites à lire ont lancé un grand mouvement mondial de solidarité

(Tim Ide, CC BY 2.0)

En Californie, à Burbank, un de ses petits abris ne contient pas de livres : sur une de ses parois, il est inscrit « Little Free Pantry », soit « Petit Garde-Manger en libre accès ». Et, à l’intérieur, des produits de première nécessité : de la nourriture, non périssable ou en boîte, des affaires scolaires, du dentifrice, des savons…« Donnez si vous pouvez… Prenez si vous avez besoin », résume le petit garde-manger que Tara Duffy a installé à Burbank. L’idée est la même que celle qui a fait naitre les Little Free Libraries, ou boites à lire : faire un geste de solidarité totalement désintéressé, à peu de frais, et aider quelqu’un qui pourra se servir sans se sentir gêné ou rabaissé.Le premier garde-manger en libre accès remonterait à 2016, installé à Fayetteville, dans l’Arkansas, par Jessica McClard, mais, selon les relevés de cette dernière, environ 700 seraient désormais installés aux États-Unis et dans le monde.via LA Times