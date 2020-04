Les boîtes à livres interdites, accusées de faciliter la propagation du Covid-19

ActuaLitté CC BY SA 2.0

La durée de vie du virus sur surface inerte varie en fonction de la matière. Une étude américaine du 17 mars 2020 publiée par The New England Journal Of Medicine, indiquait que sur du carton, il persiste durant 24 heures. D’autres pointaient 5 jours, laissant le quidam dubitatif quant au danger : une poule devant un couteau n’aurait pas su mieux réagir.Olivier Carré, Maire d’Orléans depuis 2015, et président d’Orléans Métropole, avait organisé en 2016 un concours de design de boîtes à livres. Le projet d’Eddie Bourgeois avait alors été retenu, et la première fut inaugurée fin juin 2017 au Parc Pasteur.Mais entre temps, le Covid-19 a fait son apparition, et la mairie, dans un communiqué du 19 mars prenait des mesures draconiennes : « À compter de ce 19 mars et jusqu’à nouvel ordre, les agrès sportifs en bords de Loire, les aires de jeux pour enfants en libre accès et les boîtes à livres seront désormais inaccessibles pour éviter les rassemblements qui favorisent la propagation du virus. »Et le maire, Olivier Carré, d’ajouter : « Nous tenons à rappeler que les contrôles de la police nationale vont s’intensifier afin que les consignes de confinement soient mieux respectées. » Dès lors, les autorités municipales ont apposé des rubalises, pour signaler l’interdiction d’accès, comme en attestent les photos communiquées à ActuaLitté.Attroupement devant une boîte à livres ? On a rarement vu ça : l’utilisateur vient souvent déposer et prendre quelques ouvrages, sans qu’il n’y ait foule autour de lui (ou d’elle). Ou pour reprendre Virigile : « Il allait obscur sous la nuit solitaire. »Le Sénat français peut bien interpeller Genève — en l’occurrence le sénateur Loïc Hervé — et se dire préoccupé de la politique de « confinement relatif », il y aurait à prendre du sens de la mesure, chez nos voisins. La réponse du président du Conseil d’État du Canton de Genève audit parlementaire vaut d’ailleurs son pesant de cacahuètes.Écoutons à ce titre le professeur Pittet, inventeur du gel hydroalcoolique et médecin chef du service prévention et contrôle des Hôpitaux Universitaires de Genève le rappelait : le virus vit dans une cellule, « et c’est uniquement quand il vit dans une cellule qu’il peut se reproduire ». Autrement dit, des postillons sur une couverture de livre proposeraient un environnement favorable à sa survie, voire à son développement.Mais le médecin de préciser : « Évidemment, si quelqu’un a craché sur une table [en général], on nettoie la table. Et en la nettoyant, on nettoie le virus. » Pour un livre ? Le raisonnement est très sensiblement le même...Témoignage de la panique ambiante qui a sévi dès les premiers jours du confinement et de l’atmosphère anxiogène qui en a découlé, l’interdiction d’utiliser cette boîte à livre est un symptôme réel.Sanctionner l’usage d’une boîte à livres au prétexte qu’elle favorise les rassemblements, lesquels facilitent la transmission du coronavirus laisse pantois. C’est méconnaître totalement le fonctionnement de ces outils vecteurs de lien social et de partage.La mairie aurait pu, en revanche, considérer plus justement que le virus survit sur des matières cartonnées et qu’à ce titre, l’échange de livre était dangereux. Or, là même, on doutera raisonnablement.Quid alors de l’approche pédagogique — voire prophylactique — incitant à bien nettoyer les livres proposés dans la boîte, les saisir avec des gants, ou, à défaut, ne pas mettre ses doigts dans sa bouche immédiatement après les avoir touchés, de se laver les mains après contact, etc. ?Non, la mairie a opté pour une fermeture radicale, qui ne propage pas le virus, mais alimente la peur déjà généralisée. Et l’a accompagnée d’une amende « pour les contraventions de 1ere classe », allant de 11 à 17 €.D’aucuns rétorqueront à raison qu’une boîte à livre n’a rien de la nécessité vitale, tout particulièrement dans une période où l’on a reçu ordre de rester cloîtré. Certes oui. Mais plutôt que la logique répressive ambiante, inhérente à l’état de guerre — ou d’urgence, c’est selon, ou les deux — et quitte à coller un arrêté, autant que ce dernier réponde aux trois impératifs socratiques : tout discours doit être vrai, bon et utile. Sans quoi, il n’a aucun intérêt…