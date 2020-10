Les bouquinistes parisiens bénéficiaires du fonds de solidarité

Pour les entreprises qui justifient d’une perte supérieure à 50 % de chiffre d’affaires, elles auront toujours accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 euros par mois.

Pour les entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % contre 80 % auparavant, l’aide pourra s’élever jusqu’à 10 000 euros dans la limite de 60 % du chiffre d’affaires.

Évolution du fonds de solidarité et élargissement de l’accès au plan tourisme à partir du mois d'octobre.@BrunoLeMaire et @alaingriset annoncent de nouvelles mesures de soutien aux #entreprises impactées par la crise sanitaire.

Les bouquinistes des quais de Seine, à Paris, sont concernés par l'élargissement du plan tourisme, au sein du fonds de solidarité, a indiqué Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse, le jeudi 8 octobre. Une mesure justifiée par le fait qu'« il y a moins de touristes à Paris aujourd'hui ».« Ces entreprises pourront bénéficier du fonds de solidarité, de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année et des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020 », précise le ministère de l'Économie.Pour les entreprises bénéficiant du plan tourisme, les conditions pour accéder au fonds de solidarité sont dorénavant :Le fonds de solidarité, mis en place par l'État et les régions, vient soutenir les petites entreprises mises en difficulté par la crise liée au coronavirus : TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales sont concernés par cette mesure économique.Les aides de ce fonds peuvent être perçues par 75.000 entreprises supplémentaires, a indiqué Bruno Le Maire, qui viennent s'ajouter aux 150.000 qui en bénéficient déjà.En juin dernier, une pétition avait appelé à un soutien accru des bouquinistes , pour faire face à la crise sanitaire.