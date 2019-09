Les briques anti-stress : Lego publie son premier guide du bien-être

Efraimstochter - Pixabay licence Efraimstochter - Pixabay licence

« Ce nouveau livre Lego a pour objectif de présenter aux adultes les bienfaits relaxants du jeu Lego à travers des activités et des idées qui aideront les lecteurs à se détendre, à trouver l’équilibre intérieur et à améliorer leur bien-être. »Mieux qu’une tasse de thé ou qu’un diffuseur d’huiles essentielles donc, cet ouvrage s’ancre tout particulièrement dans la grande tendance des livres de bien-être.« Les briques Lego sont intemporelles et la construction peut être tout aussi gratifiant pour les adultes que pour les enfants » a affirmé Robin Pearson, directeur d’édition chez Lego. « Nous sommes ravis de travailler avec les éditions Dorling Kindersley sur ce livre, qui explore la manière dont les briques Lego peuvent aider les lecteurs à travailler sur leur pleine conscience, à explorer leur créativité, et à se détendre. »« Nous voulons toucher un tout nouveau public d’adultes avec nos éditions Lego et montrer que la joie de construire des choses avec ces briques est bénéfique pour tous. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires du groupe Lego pour développer des activités qui aideront les adultes à redécouvrir le pouvoir du jeu », déclare à son tour la maison d’édition.La société de jouets danoise n’a cessé de se diversifier ces dernières années, devenant ainsi un peu plus populaire avec des produits dérivés tels qu’une réplique du château de Poudlard ou encore celle de la bibliothèque de La Belle et la Bête Avis à ces adultes qui ont gardé leur âme d’enfants, Build Yourself Happy : The Joy of Lego Play sortira le 3 octobre prochain aux éditions Dorling Kindersley pour le prix de 16,99 $.Via iNews