Les Bukoliques, peu de Virgile, beaucoup de Bukowski

En août 2020, Charles Bukowski, l’écrivain « culte » américain, connu notamment pour sa prestation « fantasque » lors d’un Apostrophe de légende, aurait eu 100 ans. À cette occasion, Cédric Meletta s’empare de la vie tumultueuse de Bukowski ; de l’Allemagne de sa naissance à Los Angeles, et de l’œuvre — ses romans, ses nouvelles, ses poèmes, qu’il revisite avec style et originalité.



Poésie, goût pour l’alcool et les femmes, art du scandale, musique classique et littérature : rien de Bukowski n’échappe à la plume de Meletta. Bien plus qu’une biographie classique, Les Bukoliques, flânerie littéraire qui se lit « comme un roman », offre ainsi aux lecteurs toutes les facettes de ce génie des lettres qu’était Bukowski. Docteur ès lettres, Cédric Meletta est l’auteur de Jean Luchaire. L’Enfant perdu des années sombres (Perrin, 2013), et de Tombeau pour Rubirosa (Séguier, 2018).



Aux Éditions Robert Laffont, il publie en 2019 Diaboliques, un ouvrage dans lequel il révèle le destin diabolique de sept femmes parmi les plus engagées dans la Collaboration.









Cédric Meletta - Les Bukoliques - éditions du Rocher - 978-2-268-10411-9 - 18 €



