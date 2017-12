Les cadeaux ratés, revendus sur internet dans la joie et la déculpabilisation

Avec l’essor des marketplaces, la revente des cadeaux reçus pour Noël se démocratise. Et plusieurs opérateurs jouent, surfent et insistent sur cette tendance. Bien entendu, la communication sur leurs marques se fait alors à moindre prix : pour ces opérateurs web, valoriser leur service de mise en relation des clients, devient un classique. Les marronniers glacés, c’est un plat d’époque.





Yogesh Mhatre, CC BY 2.0



Ce 26 décembre, Rakuten-PriceMinister déclenchait les hostilités médiatiques. Le groupe japonais annonce attendre 3 millions d’articles mis en vente, d’ici au début des soldes. La revente sur le net, sans attendre, commente le président Olivier Mathiot, pour qui les Français veulent avant tout écouler les stocks rapidement.

Une étude, chargée de légitimer la démarche et d’apaiser la culpabilité des internautes, avait anticipé la période des fêtes : 46 % des Français ont déjà revendu, ou envisagent de le faire, et principalement les 18-34 ans, qui grimpent à 62 %. L’enquête Opinionway produite mi-décembre pour Rakuten faisait également apparaître que le livre est dans le top 5 des cadeaux les plus vite refourgués sur la toile.

Et si l’on revend, c’est avant tout parce que le cadeau ne plaît pas, pour 61 % des répondants – ou qu’on l’a reçu en double, pour 60 %, ou tout simplement que l’on n’en a pas l’utilité, pour 43 %. Pour rester dans le domaine du livre, les quatre tendances de vente qu’observe Rakuten sont les suivantes,

• De nombreuses BD : Valérian, Spirou, Jolly Jumper, etc. [NdR : l'absence d'Astérix est tout de même assez étrange... faut-il y voir un succès commercial moindre du dernier album ?]

• Jean d’Ormesson, Je dirai malgré tout que cette vie fut belle

• Le Prix Goncourt : L’Ordre du Jour, d’Eric Vuillard

• Le Prix Renaudaut : La disparition de Josef Mengele, de Olivier Guez

Du best-seller, de toute évidence, comme il se doit. Il semble également que 33 % des cadeaux revendus proviennent de la famille éloignée. « À l’inverse, les cadeaux les moins revendus sont ceux offerts par les parents (6 %), les frères et sœurs (4 %), les enfants (4 %) et enfin les conjoints (2 %) », poursuit le groupe.

700 000 nouvelles annonces attendues entre le 25/12 et 26/12 sur @eBay_FR ! 87M€ de #cadeaux à s’offrir une deuxième fois ! La #revente de #cadeaudenoel en chiffre sur https://t.co/MBSAhtidQl #Noel #Christmas — eBay France News (@eBayCorp_FR) 22 décembre 2017



Le son de cloche est identique chez eBay, pour qui 42 % des Français revendiquent leurs cadeaux – dixit une autre étude de Kantar TNS. Et la responsable des ventes particuliers, Nathalie Vuaillat, d’affirmer : « Près de 1 Français sur 3 serait ravi si l’un de leurs proches revendait le cadeau qu’ils ont offert pour acheter un objet qui leur fait plus plaisir. » La culpabilité est mauvaise conseillère...



eBay met d’ailleurs bien plus l’accent sur ses offres de services, pour encourager les revendeurs novices à se lancer. Et quelques conseils supplémentaires pour garantir le bon déroulement de la vente.



Ce que ce phénomène qui revient au lendemain de Noël, avec la ponctualité des hirondelles en dit cependant long sur notre manière d’offrir, et de connaître ceux à qui l’on offre. Mieux vaudrait ne pas faire de cadeaux, plutôt que d’abonder dans le sens des revendeurs ?