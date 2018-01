Les chiffres du livre en Provence-Alpes-Côte d'Azur 2017

Depuis 2013, l’agence régionale du livre Paca propose une publication réunissant les chiffres clés du secteur. Sur la région, l’agence présente les éléments détaillés sur les années 2016-2017. Ils passent en revue édition, librairie, et bibliothèque, mais également l’ensemble de la vie littéraire (auteurs, manifestations et résidence).





On retrouve ainsi sur le territoire Paca 164 maisons d’édition, représentant 400 emplois équivalents temps plein, soit 2500 titres publiés et 97 millions € de CA. La moitié des éditeurs de la région sont installés dans les Bouches-du-Rhône (49 %), 27 % dans la seule ville de Marseille.



De même, on compte 165 librairies, avec 596 ETP et 105 millions € de CA. Globalement, la répartition des librairies sur le territoire est stable, excepté une légère baisse dans le département des Alpes de Haute-Provence et une hausse continue dans le Var (+ 6 % depuis 2015 et 26 % depuis 2011). On compte en moyenne 1 librairie pour 30.200 habitants.

Pour les bibliothèques, 488 ont été passées au crible : elles représentent 2178 ETP, avec un budget d’acquisition moyen de 2,05 €, 0,44 € pour le budget d’action culturelle, et 10 % d’emprunteurs actifs.

Enfin, le territoire accueille 147 manifestations, propose 25 résidences et recense 680 auteurs.