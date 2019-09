Les clés pour comprendre la science dans l'oeuvre de Tolkien

< >

On connaissait le formidable écrivain, créateur de mondes, inventeur de langues, on découvre le botaniste, le paléontologue, le géologue, le passionné d’archéologie et de chimie. En autodidacte des sciences, Tolkien a beaucoup observé et s’est posé mille et une questions sur la faune, la flore, les courants marins, les volcans. Voilà ce qui rend si crédibles ses univers imaginaires et ses créatures.39 experts (archéologue, astrophysicien, philosophe, paléontologue, économiste, psychanalyste, volcanologue, botaniste, chimiste, médecin...) ont passé au crible les nombreux romans, poésies et correspondances de Tolkien pour en dévoiler les racines scientifiques. Chaque chapitre est ainsi l’objet d’une découverte : le sens caché de l’Anneau qui corrompt, pourquoi les Hobbits ont de grands pieds, l’origine du peuple des Nains, les animaux qui ont inspiré ses dragons, un Ent est-il possible? ...Le livre est dirigé par Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA de Saclay, Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint de Pour la Science, et Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au CNRS attaché au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.Illustré par de superbes dessins inédits d’Arnaud Rafaelian, illustrateur de la revue Espèces, ce livre destiné aux fans de Tolkien, aux amoureux des sciences et aux lecteurs curieux éclaire d’une lumière inédite cette œuvre monde.[À paraitre 16/10/2019] Jean-Sébastien Steyer (dir.), Roland Lehoucq (dir.), Loïc Mangin (dir.), Arnaud Rafaelian (ill.) - Tolkien et les sciences - Éditions Belin - 9782410000757 - 35 €