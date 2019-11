Les clubs de lecture sont-ils en train de faire leur grand retour ?

(photo d'illustration, David Stewart, CC BY 2.0)

En quelques mois, sur la période entre 2018 et les trois premiers trimestres de l'année 2019, BookNet a constaté une multiplication par deux du pourcentage d'acheteurs de livres canadiens membres d'un club de lecture, de 7 à 17 % d'entre eux. Un certain goût pour la communauté de lecture qui s'explique notamment par la multiplication des offres en la matière.Du côté des célébrités par exemple : fonder son club de lecture et proposer des discussions autour de différentes thématiques sont devenus des moyens de communication comme d'autres. 47 % des membres d'un club de lecture ont ainsi rejoint celui d'une célébrité, note BookNet, ce qui est loin d'être anecdotique. Parmi les stars du genre, l'indétrônable Oprah Winfrey (46 %), Emma Watson (26 %), Emma Roberts (20 %), Sarah Jessica Parker ou encore Reese Witherspoon (17 % chacune).On remarquera l'absence criante d'hommes dans ce panel de célébrités, qui fait écho au profil de l'invidivu inscrit dans un club de lecture : à 63 %, il s'agit de femmes, et 55 % des inscrits sont âgés de 25 à 44 ans.Parmi les raisons qui motivent à rejoindre un club de lecture, les livres avant tout — heureusement — pour 64 % des interrogés. Viennent ensuite la découverte de nouveaux livres (56 %), rencontrer de nouvelles personnes (50 %) ou en retrouver (39 %) ou, plus simplement, parler de la vie, de choses et d'autres (31 %).Pour la sélection des livres discutés dans les cercles de lecteurs, pas de secret particulier : dans 52 % des cas, le bouche-à-oreille a fait son œuvre, puis le conseil d'un libraire (49 %) ou des bibliothécaires (44 %).Les clubs de lecture étant surtout fréquentés par des adultes, il est logique que la fiction qui leur est destinée se taille la part du lion (74 %), avec les thrillers en pôle position des genres (60 %). La non-fiction est cependant prisée aussi, avec 65 % des clubs de lecture qui ont consacré au moins une séance à un titre de cette catégorie, notamment pour des biographies ou des mémoires (44 %). L'intégralité de l'étude est à cette adresse , mais il faudra payer pour la consulter.