Les colonnes, librairie historique de Tanger, change de propriétaire

C’est en effet l’homme d’affaires marocain Fadel Iraki qui s'est porté acquéreur de la célèbre boutique, fondée en 1950. À l’époque de la reprise par Audrey Capponi en 2010, on évoque l’intervention de Pierre Bergé, qui avait permis de faire revivre les lieux.Cependant, le soutien de Bergé se serait arrêté après sa mort, et le conjoint, Madison Cox, aurait préféré la revendre, indique Le Desk Connu pour être collectionneur d’œuvres d’art, ainsi que de peinture, Fadel Iraki avoue un coup de cœur pour le lieu. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.Voilà deux ans, Audrey Capponi indiquait à ActuaLitté que « face à un marché peu réglementé et tenu par quelques distributeurs, nous sommes en train de nous organiser collectivement et de créer une association de libraires indépendants qui pourrait, à terme, être porteuse de projets de lois, de création d’un label de référence et nous permettrait de mutualiser nos compétences et nos énergies pour construire des projets culturels ».Comme d’autres établissements, la librairie avait souffert de la disparition de Bookwitty , diffuseur et distributeur, avec qui elle était liée depuis janvier 2016.