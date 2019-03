Les contes deviennent ambassadeurs de la langue française

Dans le cadre de la mesure 1 du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 du Ministère de la Culture et des Communications et de l’objectif 4 du Plan d’action de la stratégie partenariale de promotion et de valorisation de la langue française 2016-2021 du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec le SPVLF, a choisi d'appuyer Circuit Paroles Vivantes, un projet créé, développé et piloté par le Regroupement du conte au Québec.





Richard Roche, CC BY NC 2.0





« De tous temps et dans toutes les civilisations, l’art oral a été un vecteur de transmission et de partage de la culture et de la langue. Conte, slam, poésie et spectacles littéraires trouvent maintenant un écho sur les scènes québécoises et permettent aux artistes de séduire des publics d’âges variés avec des histoires abracadabrantes, amusantes ou effrayantes mais toujours ô combien touchantes.



Nous sommes heureux d’appuyer le Circuit paroles vivantes qui porte la parole francophone de nos conteurs dans de nouveaux lieux de diffusion à travers le Québec et aide les artistes de la parole à partager leur imaginaire débordant auprès d’un plus grand nombre de Québécois », a déclaré la présidente directrice-générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Mme Anne-Marie Jean.



Cinq conteurs et conteuses, cinq tournées



Circuit Paroles Vivantes est ancré dans une volonté d’accroître la connaissance de la discipline, la fréquentation des spectacles de conte et d’assurer le développement de nouveaux publics. En partenariat avec le CALQ, le RCQ a mis en place des tournées de conteurs et conteuses dans plusieurs régions du Québec. En tout, cinq tournées sillonneront le Québec dès le printemps 2019 avec des conteurs et conteuses qui proposeront au public spectacles et activités de médiation culturelle dans différentes régions de la province :



FRANCK SYLVESTRE - LE FOSSOYEUR

CONTE FANTASTIQUE

Librement inspiré des Chroniques des sept misèresde Patrick Chamoiseau, Le Fossoyeur est un conte où spiritualité et sorcellerie forment le paysage d’une Martinique à la fois réelle et légendaire. Cette histoire en forme de spirale fantastique nous entraîne au cœur de l’impossible



30 mai 2019 Azimut Diffusion, Sorel-Tracy

9 juin 2019 Théâtre de la Ville, Longueuil

14 juin 2019 ChâteauScène, Châteauguay

21 juin 2019 Diffusion de la coulisse, Beloeil







RENÉE ROBITAILLE - VIKINGS

CONTE ET MARIONNETTES

Beowulf est un jeune guerrier qui affrontera le redoutable Grendel, géant des eaux au corps de serpent. L’histoire nous transporte au Danemark, au fond d’un marais pestilentiel, où Grendel a élu domicile et d’où il terrorise chaque jour les habitants du château du roi Hrodgar. Beowulf parviendra-t-il à débarrasser les Vikings de ce terrible monstre ?



29 septembre 2019 Maison des arts de Laval, Laval

14 novembre 2019 Café culturel de la Chasse-galerie, Lavaltrie

17 novembre 2019 La Petite Église, Saint-Eustache







SUZANNE DE SERRES – ULYSSE

CONTE MUSICAL

Il était une fois, il y a de ça très, très longtemps, un roi nommé Ulysse… Ce conte musical, librement inspiré par le récit d’Homère et adapté par Suzanne De Serres, est interprété sur des instruments anciens et traditionnels et, pour le plaisir de l’œil, illustré sur scène avec dessin sur sable en direct. Spectacle lauréat du prix Opus 2015, catégorie « Production de l’année – jeune public ».



2 octobre 2019 Les Arts de la scène de Montmagny, Montmagny

3 octobre 2019 Spect-Art Rimouski, Rimouski

7 octobre 2019 CD Gaspé, Gaspé







SIMON GAUTHIER - LE VAGABOND CÉLESTE

RÉCIT PHILOSOPHIQUE

D’étincelles qui ont le pouvoir phénoménal de tout changer, ce récit de vie en est chargé. Simon Gauthier raconte, avec toute la portée de sa chaleureuse sensibilité, sa rencontre avec un libre rêveur qui décida un jour d’incarner son propre rêve : être un chasse-misère. Les épreuves traversées sont sublimées par la beauté des rencontres humaines et par la foi en son idéal !









NADINE WALSH - SACRÉ CHOEUR DE GILGAMESH

RÉCIT POLYPHONIQUE

Gravée sur des tablettes d’argile, l’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite de l’humanité. Une histoire de courage et d’humilité. Dans une esthétique presque radiophonique, trois conteurs lui redonnent vie. Leurs voix s’élèvent, se superposent, dessinent des paysages. Ainsi s’entrelacent le moderne et l’archaïque, le profane et le sacré.



5 septembre 2019 Diffusion Momentum, Victoriaville

15 octobre 2019 Centre d'art La Chapelle, Québec

22 octobre 2019 Centre culturel de Joliette, Joliette

26 octobre 2019 Culture Trois-Rivières, Trois-Rivières



Ceux qui content : cinq conteurs, cinq univers



Le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française a également choisi d’appuyer la série Ceux qui content produite par La Fabrique culturelle, une série de cinq portraits de conteurs et conteuses aux univers différents, dont trois font partie du programme Circuit Paroles Vivantes. La série sera diffusée à partir du 20 mars sur lafabriqueculturelle.tv, avec un nouvel épisode toutes les deux semaines.