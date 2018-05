Les Crimes de Grindelwald : Rowling prépare déjà Noël

A venir pour le mois de novembre 2018, Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald est très attendu – malgré les polémiques. Tout comme pour le premier volet, on doit le scénario à JK Rowling et une fois n’est pas coutume, le texte du film sera disponible en livre aux éditions Gallimard Jeunesse dès le 15 novembre soit le lendemain de la sortie du film en salle.







Dans ce second opus, on en apprendra plus sur les événements antérieurs qui ont façonné le monde des sorciers avant l’arrivée d’Harry Potter. À la fin du tome précédent, Gellert Grindelwald (interprété par Johnny Depp), puissant mage noir, venait d’être capturé à New York.



Mais ce dernier s’échappera afin de recruter une véritable armée de sorciers à même de faire régner les sorciers au sang pur sur l’humanité et de soumettre les êtres non-magiques. De retour à Poudlard, Albus Dumbledor (Jude Law) fera appel à Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), son ancien élève, afin de mettre à mal une nouvelle fois les plans de Grindelwald.



Couverture réalisée par MinaLima, Miraphora Mina et Eduardo Lima se sont confié quant à la réalisation de cette illustration : « L’esthétique Art nouveau est très fort dans ce film. Les costumes, l’architecture, les couleurs : tout cela nous semblait essentiel à retranscrire [pour la couverture]. Alors nous avons glissé des petits clins d’oeil et joyaux cachés là-dedans, ils sont tous imbriqués dans les arabesques et ornements qui correspondent à cette esthétique traditionnelle. »



Une couverture de toute beauté qui donne plusieurs indices sur l’intrigue du film à venir comme le fait remarquer le site Pottermore. Au centre la tour Eiffel, et en effet Norbert Dragonneau traversera l’Atlantique pour rejoindre Paris. On retrouve également les animaux fantastiques avec les fidèles compagnons de Norbert Pickett le botruc et le Niffleur.

On distingue également un cadenas gravé des initiales NF et une clé entourant une pierre, probable clin d’oeil à Nicolas Flamel, créateur de la pierre philosophale qui sera interprété par Brontis Jodorowsky. Sont également présents des références plus sombres comme le symbole des reliques de la mort, mais aussi ce qui s’apparente à la marque des ténèbres arborée par les partisans de Voldemort : le crâne et le serpent...