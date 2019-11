“Les Curiosités de Dialogues”, la nouvelle enseigne de la librairie à Brest

Via Facebook Librairie Dialogues

Le projet avait été annoncé cet été . Avec Les Curiosités, les librairies Dialogues entendent proposer un nouvel espace consacré à la littérature, qui se veut surtout tourné vers un public familial, très présent dans le quartier des Capucins selon la directrice du groupe Cathy Jolivet, interrogée sur France Bleu Finistère . Il s’agit alors de miser sur une sélection de livres plus fine, qui ne dépasse pas les 3200 références, et plus adaptée à la clientèle.Par l'investissement d'un espace plus petit, d'une surface de 300m2, Dialogues entend donc avec Les Curiosités instaurer davantage de proximité avec ses clients. Ce, en leur proposant une expérience qui diffère de celles des autres enseignes que possède Dialogues sur le territoire de Brest. Situées en centre-ville, Dialogues Musiques et Les Enfants de Dialogues disposent en effet respectivement de surfaces de 1200 et 1600 m2, et réunissent plus de 2300 références.Comme l'a précisé Cathy Jolivet, la directrice du groupe, sur Côté Brest : « Notre souhait, en nous implantant dans les ateliers des Capucins, était de travailler dans une plus petite surface que nos autres enseignes. Cela va nous permettre de raconter d’autres histoires, différemment, en nous appuyant sur une sélection du meilleur de Dialogues, en livres (70 % des propositions), objets, jeux, jouets, vinyles et papeterie, mais aussi sur des partis pris. Tout ceci à la façon d’un cabinet de curiosités avec des niches, pour mettre en valeur deux ou trois livres par exemple. »Davantage pensée comme un lieu de découverte, la nouvelle enseigne, comme son nom l'indique, invite tout un chacun à se laisser prendre par sa curiosité. « L’idée est d’avoir un magasin qui réponde à la fréquentation très familiale des Capucins, et où l’on va sans avoir forcément un titre précis en tête. Mais avec l’envie de découvrir des choses », a précisé Delphine Le Borgne, directrice de la librairie sur Le Télégramme Pour ce faire, Les Curiosités entendent miser sur une sélection qui repose sur un travail de thématiques spécifiques. Aussi proposeront-elles des ouvrages relevant de la littérature jeunesse, en passant par la pop culture, les sciences sociales et environnementales.Les Curiosités de Dialogues sont dès à présent ouvertes du mardi au samedi de 11h à 19h. À l’approche des périodes de fêtes, elles accueilleront également le public les dimanches 15, 22, et 29 décembre.