Les Deux Magots inaugurent leur “Lundi des Écrivains”

Nouveau rendez-vous mensuel littéraire des Deux Magots en partenariat avec la librairie L’Écume des Pages, le premier lundi de chaque mois, de 18h30 à 20h, le café mythique de Saint-Germain-des-Prés met une nouvelle fois à l’honneur les écrivain(e)s en les accueillant dans des conditions privilégiées.









Ouvert à tous les genres littéraires, cette nouvelle rencontre des écrivains avec leur public invite les auteurs à débattre de leur actualité ou d’une œuvre marquante de leur parcours ; ce moment se poursuit par une séance de dédicace.

Ce rendez-vous littéraire se déroule en deux temps :



18h30 - 19h15 : débats et échanges avec l’auteur - sur réservation dans la limite des places disponibles.

19h15 - 20h00 : séance de dédicace ouverte au public

Les Deux Magots et la littérature… une véritable histoire d’amour



Dans les années 20, Les Deux Magots font courir le Tout Paris intellectuel et deviennent le lieu de rendez-vous incontournable des artistes. Puis à la Libération, les Existentialistes, avec en tête Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, y élisent domicile.



Ils ont chacun leur table attitrée et viennent y écrire. On rencontre aussi Boris Vian et Albert Camus, sans oublier les écrivains étrangers comme James Joyce, Bertold Brecht, Hemingway, Nabokov…



Ce « Lundi des Écrivains » s’inscrit dans l’ADN des Deux Magots. Catherine Mathivat, propriétaire du Café, souhaite ainsi faire perdurer la littérature à Saint-Germain-des-Prés, volonté attestée par les trois Prix Littéraires prestigieux soutenus activement par les Deux Magots :



Le Prix des Deux Magots, réputé au sein de la société littéraire parisienne, a dévoilé des pépites depuis sa création en 1933. Le Prix Pelléas, prix littéraire annuel qui récompense « l’ouvrage sur la musique aux plus belles qualités littéraires ». Le Prix Apollinaire considéré comme le Goncourt de la Poésie.

Détails de la programmation 2018



Ce 5 novembre, à 18 h 30 , on pourra retrouver Bernard Werber, avec La Boîte de Pandore (Modérateur : Hubert Artus, journaliste littéraire pour Lire, Marianne, L’Express).



La Boîte de Pandore, le nouvel opus de 500 pages de Bernard Werber, auteur de science-fiction à succès, est un roman drôle et audacieux sur l’exploration des vies antérieures et les mécanismes de l’inconscient.



Quant au 3 décembre, il accueillera Charles Berling et son livre, Un homme sans identité. (Modérateur : Baptiste Liger, rédacteur en chef du magazine Lire)



Charles Berling signe un 3ème livre dans lequel il se raconte en toute liberté : son enfance, sa solitude d’artiste, ses passions amoureuses et sa vision de la vie.