Les données de milliers d'étudiants dérobées après un piratage visant Pearson

(photo d'illustration, Johan Viirok, CC BY 2.0)

Un motif inconnu, une sécurité à renforcer

Le FBI s'est chargé d'annoncer la nouvelle à Pearson, en mars dernier, après plusieurs mois d'enquête sur des événements qui se sont déroulés en novembre 2018 et que la société, semble-t-il, n'avait pas spécialement remarqués. Pourtant, ce sont bien 13.000 établissements scolaires clients de l'éditeur, et les comptes des élèves qui y sont scolarisés, qui sont concernés par ce hacking de grande ampleur.Les données obtenues ne mettent pas en péril les finances des clients, a assuré Pearson auprès des victimes. Les noms et prénoms, les adresses mail et les dates de naissance ont été dérobées, ce qui ne devrait pas occasionner de préjudices aux comptes concernés, assure l'éditeur, qui a mis en place un service pour accompagner les victimes du hacking.Selon les établissements, le nombre de comptes concernés varie de manière importante : selon le Wall Street Journal, un district scolaire a vu 114.000 étudiants ayant possédé des comptes entre 2001 et 2016 concernés, quand, au sein d'un autre, seuls 500 étudiants ont été inquiétés.Les motivations précises, pas plus que l'identité du groupe à l'origine de l'attaque, ne sont connues pour le moment. Difficile, également, de savoir quel usage sera fait des données dérobées à l'occasion du hacking.Une faille de sécurité au sein du portail AIMSweb de Pearson, qui permet de gérer et d'accéder à ses cours en ligne, mais aussi d'observer sa progression et ses résultats, a été utilisé par les hackers de dérober les données des utilisateurs.« Nous appliquons une politique stricte pour la sécurité des données », a assuré un porte-parole de Pearson, Scott Overland, « et nous avons étudié cette faille avant de corriger la vulnérabilité », promet-il. Toujours est-il que cette dernière est restée en place pendant plusieurs mois, et que Pearson n'était même pas, selon le FBI, la cible principale de cette attaque.Le groupe éditorial, un des plus importants du monde dans le secteur scolaire, ferait bien de renforcer la sécurité de ses plateformes et autres points d'accès dématérialisés : l'éditeur britannique effectue en effet un virage numérique radical , qui le conduira nécessairement à collecter et stocker encore plus de données d'étudiants. Et il lui reviendra donc de les protéger...via Wall Street Journal