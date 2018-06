Les droits d'auteur de Réjean Ducharme versés au Théâtre du Nouveau Monde

Figure historique du Québec, Réjean Ducharme fut couronné du prix Goncourt en 1966. Décédé en août dernier, son livre L’avalée des avalés, figure au Registre du patrimoine culturel du Québec. Et le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) vient de recevoir la charge de ses droits d’auteur et de parolier.



dessins de Réjean Ducharme - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 dessins de Réjean Ducharme - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Mis à l’honneur dans une étonnante exposition autour de ses dessins, Réjean Ducharme comptait alors parmi les stars du Salon du livre de Montréal, édition 2017. Son œuvre, historiquement liée au TNM, servira désormais à financer le lieu, puisque les reversements iront directement dans les caisses du théâtre.

« Nous devenons les héritiers de Réjean Ducharme en matière de romans, de pièces de théâtre et de paroles de chansons. Nous avons l’assurance que ses pièces seront jouées, vous pouvez compter sur moi, mais on souhaite évidemment que les autres théâtres prennent le relais », indique Lorraine Pintal, la directrice artistique.

L’exécutrice littéraire de Réjean Ducharme, Monique Jean, a dévoilé ce legs, présenté au théâtre comme « un signe de confiance, un sentiment d’appartenance et une grande déclaration d’amour envers tous les artisans, artistes et concepteurs qui ont défendu son œuvre au fil des ans ».

Notons que L’avalée des avalés que la directrice du TNM avait montée l’an passé, sera reprise durant l’été à l’occasion du festival d’Avignon.



« En transposant L’Avalée des avalés à la scène, véritable hymne à la liberté, le TNM veut porter à travers la francophonie cette langue inventive et ludique, jamais égalée, faire découvrir et garder toujours vivante cette œuvre parmi les plus fortes et célébrées de la littérature québécoise », indique le théâtre dans un message.

via Journal de Montréal