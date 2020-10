Les droits d'auteur du cardinal Barbarin reversés aux victimes de la pédophilie

Photographie : portrait de Philippe Barbarin, thierry ehrmann, CC BY 2.0

Relaxé en janvier dernier des accusations de non-dénonciation d’agressions sexuelles, Philippe Barbarin, désormais aumônier en Bretagne, a publié un livre aux éditions Plon, En mon âme et conscience, ce 1er octobre dernier. Interrogé sur cette parution, Olivier Savignac, président de l'association Parler et Revivre, avait souhaité que les revenus du livre aillent aux associations de victimes de violences sexuelles pendant leur enfance.« Le cardinal Barbarin, s'il veut aider les victimes, peut le faire grâce à son livre, en reversant les bénéfices », avait-il souligné auprès de France Info Sur RTL , le 5 octobre, l'aumônier avait souligné qu'il revenait au diocèse de Lyon de décider : « Je ne touche rien du tout, je ne touche aucun droit d'auteur depuis que j'écris des livres. Tout ce que j'ai signé, c'est signé par mon diocèse et l'argent va au diocèse, donc ça ne me concerne pas », assurait l'auteur. « Si le diocèse prend cet argent pour cela, ce sera très bien », précisait Philippe Barbarin.Interrogé par l'AFP, le diocèse de Lyon a accédé à la demande, semble-t-il. « Ce que propose le cardinal, nous le ferons. Il nous semble normal que les droits d'auteur soient destinés aux victimes », a indiqué un porte-parole du diocèse, sans préciser à quelles organisations seraient reversés ces droits d'auteur.« Maintenant, on attend des actes parce que, dans l'Église, la parole est souvent mise en avant », a terminé Olivier Savignac, après les déclarations du diocèse de Lyon.