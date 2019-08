Les écrivains et les chats, une longue histoire d'amour

(Chris Erwin, CC BY 2.0)

« Pourquoi tant d’auteurs ont-ils éprouvé le besoin de partager leur vie avec un chat, dans un mode de communication non-verbal ? Pourquoi le mutisme de cet animal fait-il si bien éclore la parole des écrivains ? Les textes littéraires consacrés aux chats sont si nombreux qu’il est impossible de les recenser tous. »Témoins de la relation entre les écrivains et les chats, plusieurs auteurs interviendront au cours de l'émission, dont Florence Burgat, Anny Duperey, Pascal Quignard ou encore Frédéric Vitoux.Des archives mettant en scène des auteurs avec leur(s) chat(s) seront également remises en avant par Passage des arts : il sera ainsi possible de revoir Colette, Françoise Sagan, André Malraux, Céline ou encore Paul Léautaud et d’autres évoquer leur relation avec le chat, ou encore sa place dans leur imaginaire.Le film Les écrivains, le silence et les chats, d'une durée de 52 minutes, est réalisé par Thierry Thomas, produit par Zadig Productions avec la participation de France Télévisions.Il sera diffusé le samedi 14 septembre à 22h20 sur France 5.