Les éditeurs devant le rapport Racine : “Aucune mesure chiffrée”

Touche pas au grisbi !

Étude d'impact demandée

#RapportRacine (extrait) On me souffle dans l’oreillette que les ogc qui perçoivent nos droits pourraient peut-être tenter de persuader m. @franckriester qu’elles n’ont pas les moyens d’une redirection de certaines sommes vers nos organisations () Ok voyons ça... pic.twitter.com/enAlCCI1rs — Sophie Dieuaide (@DieuaideSophie) January 26, 2020

Qui est aux commandes ?

Chez les cadets de Gascogne, on le sait bien : « C’est qu’il est un objet, chez nous, dont on ne cause. Pas plus que de cordon dans l’hôtel d’un pendu ! » Personne ne se tapote alors le nez pour indiquer l’objet du délit, mais du côté du SNE, on se le pince un peu en évoquant le rapport de Bruno Racine. Le Monde fait état des réactions d’Antoine Gallimard (Madrigall) ou Louis Delas (L’école des loisirs - Rue de Sèvres, jeunesse et bande dessinée), pour qui le contrat de commande ou la rémunération minimum relèveraient de l’aberration.De quoi abonder dans le sens de Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition, qui assurait début janvier : « Nous devons aujourd’hui porter sur l’édition un regard lucide. 74 % des maisons d’édition sont en difficulté et la moitié des 720 maisons d’édition adhérant au SNE réalisent moins de 350.000 € de CA. »Et d’ajouter que « cette fragilité est finalement peu connue. De tout temps l’éditeur a privilégié une certaine forme de discrétion médiatique, au profit de la visibilité de ses auteurs ». À cette même occasion, alors qu’il présentait ses vœux à la profession, il avait déjà rejeté net l’ idée d’une rémunération minimum , fixée dans la loi — les fameux 10 % que demandaient les organisations d’auteurs.On comprend mieux que le rapport Racine fasse grincer des dents — à plusieurs niveaux. Le SNE se dit engagé « dans un dialogue permanent avec leurs représentants au sein du Conseil Permanent des Écrivains ». Cependant, avec l’idée d’établir des élections professionnelles, pour garantir une meilleure représentativité des artistes auteurs, ce fameux CPE serait amené à… disparaître. Un interlocuteur privilégié, peut-être, mais dont certaines remettent aujourd’hui en cause l’efficacité.Par ailleurs, le syndicat assure être « favorable à avancer ensemble sur de nombreux sujets comme notamment la question de la transparence, le livre d’occasion, mais aussi la baisse du nombre de lecteurs ». Mais souligne que ces échanges doivent s’intégrer dans une vision plus globale de la filière : la chaîne du livre et ses opérateurs, auteurs, libraires, éditeurs, lecteur — les bibliothécaires apprécieront.« Les conséquences économiques de ce rapport ne font, à ce stade, l’objet d’aucune mesure chiffrée. Une étude d’impact sera donc indispensable », assure le SNE. Pour qui l’enjeu de telles mutations impacterait « la place et l’avenir du livre dans notre société et son rayonnement en France et à l’International ».Les Organisations de gestion collectives, particulièrement ciblées par le rapport, ont déjà fait part de leurs hésitations quant au volet du rapport qui les concerne. Les éditeurs ne pouvaient qu’entrer dans la danse à leur tour. La Sofia vient, à ce titre, de relever « que, parmi de nombreuses pistes, le rapport exprime de fortes attentes quant à l’aide supplémentaire que les organismes de gestion collective (OGC) pourraient apporter aux auteurs et à leurs représentants ».D’autant, indique-t-elle, que les OGC sont hétérogènes et que les assimiler les unes aux autres, dans leur fonctionnement comme le montant des sommes gérées, serait faire erreur.L’argument employé est connu, pour contrer l’entrée dans la loi d’une rémunération minimum : les éditeurs versent déjà des avances (ou à-valoir) que les ventes des ouvrages remboursent progressivement. Ce n’est qu’une fois la somme récupérée, indexée sur le pourcentage de droits versés à l’auteur, que la maison retrouve son investissement. Et que l’auteur peut enfin percevoir des droits.« Pirouette et cacahuètes », nous répond un illustrateur à Angoulême : « Le rapport Racine pointe très justement la cabriole juridique que représente l’à-valoir. Et propose, justement, de se pencher plus méthodiquement sur son principe. »De fait, on peut en effet lire que « la nature juridique de l’à-valoir doit être clarifiée. En outre, ses faibles montants et l’insécurité juridique qu’il engendre ne peuvent que conduire à constater un important décalage entre l’investissement fourni par les auteurs dans le processus de création et le faible montant de rémunération qu’il en retire au cours de ce processus ».Quant au contrat de commande, il existe dans le Code de la propriété intellectuelle depuis 1957, découlant d’une dénomination présente dans le code Napoléon, le « contrat de louage d’ouvrage ».