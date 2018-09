Les éditeurs et salons du livre se mobilisent pour Gui Minhai et Raif Badawi

Gui Minhai, éditeur suédois d'origine chinoise, et Raif Badawi, blogueur saoudien



L'Union international des éditeurs (UIE, ou IPA, International Publishers Association) annonce l'organisation de deux événements au cours des prochaines grandes foires du livre, celles de Göteborg et de Francfort. Le 28 septembre, au cours de la première, une session de discussion autour de la situation de Gui Minhai sera organisée.

Deux figures incarnant les victimes de l'oppression



Éditeur suédois d'origine chinoise qui travaillait à Hong Kong, Gui Minhai a été enlevé en 2015 lors d'un voyage en Thaïlande par les autorités chinoises : il reste depuis en captivité pour des raisons encore mal définies. Depuis quelques mois, sa santé inquiète sa famille et les organisations de défense de la liberté d'expression, qui craignent une dégradation de son état.

Angela Gui, la fille de Gui Minhai, Elisabeth Åsbrink, journaliste et auteure, Jesper Bengtsson, du PEN suédois, Svante Weyler, éditeur, Jojje Olsson, journaliste et auteur, et Frida Edman, directrice de la Bokmässan, le salon du livre de Göteborg, se retrouveront pour évoquer le cas de Minhai, la liberté d'expression en Chine et plus généralement dans le monde.



À la Foire du Livre de Francfort, le 12 octobre prochain, une autre rencontre portera sur les situations de Gui Minhai et Raif Badawi, écrivain et blogueur saoudien. Ce dernier a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 années de prison, accusé d'apostasie et d'insulte envers l'islam. Angela Gui et l'épouse de Raif Badawi, Ensaf Haidar, évoqueront la liberté d'expression et la manière dont l'action des autres pays, à l'international, peut faire bouger les choses.

Rappelons qu'à l'occasion des 70e anniversaires de la Foire du Livre de Francfort et de la Déclaration universelles des droits de l'homme, la Foire a lancé une campagne pour la défense de la liberté d'expression.