Les éditeurs européens appellent à la libération de Pham Doan Trang

Human Rights Watch indiquait que Pham Doan Trang avait été arrêtée le 6 octobre dernier , quelques heures à peine après un dialogue mené entre le Vietnam et les États-Unis sur le respect des droits de l'Homme dans le pays. Autrice et porte-parole de la maison d'édition Liberal Publishing House, Pham Doan Trang fait partie des personnalités dans le collimateur du pouvoir depuis plusieurs années.Selon des sources citées par l'agence Reuters, Pham Doan Trang faisait l'objet d'une surveillance policière particulièrement forte depuis plusieurs semaines. Tô Lâm, ministre chargé de la sécurité publique, avait publiquement qualifié ses œuvres de « propagande contre la République », forçant l'auteure à rester très discrète dans son pays.La Fédération des éditeurs européens (FEE) annonce se mobiliser pour sa libération : l'organisation a ainsi interpellé Valdis Dombrovskis, commissaire européen au Commerce et vice-président exécutif de la Commission européenne, ainsi que Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et vice-président de la Commission européenne, sur la question.La signature d'un accord commercial avec le Vietnam, en vigueur depuis le 1er août dernier, pourrait constituer un levier intéressant pour exiger la libération de Pham Doan Trang, pense la FEE.Par ailleurs, la fédération annonce s'être tournée vers le Parlement européen, et notamment vers la délégation chargée des relations avec les pays d'Asie du Sud, mais aussi les comités chargés des Affaires étrangères, du Commerce et de la Culture, ou encore le sous-comité chargé des Droits de l'Homme.Peter Kraus vom Cleff, président de la Fédération des éditeurs européens, affirme que « [l]'Europe doit mettre au centre de son engagement avec des pays tiers le respect de la liberté d'expression, y compris la liberté de publier des livres, même s'ils critiquent le pouvoir ».