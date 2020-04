Les éditeurs mobilisés pour alléger la trésorerie des librairies indépendantes

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : les maisons d’éditions françaises l’ont bien compris. Dans un communiqué, Antoine Gallimard a annoncé que les éditeurs distribués par la Sodis et Union Distribution reporteraient le paiement des échéances des mois d’avril et de mai pour les librairies indépendantes.



Le 18 mars dernier, Antoine Gallimard avait déjà annoncé que le groupe Madrigall reportait de 60 jours le paiement des échéances dues à fin mars, « afin d’alléger au maximum [la] trésorerie » des librairies indépendantes.« [N]ous sommes bien entendu conscients de cet enjeu économique et de l’urgence qui y est attachée » avait-il assuré, avant d’expliquer qu’un prochain communiqué viendrait éclaircir la situation concernant les mois suivants. C’est maintenant chose faite.« Nous, éditeurs et diffuseurs soussignés, distribués par la Sodis et UD, sommes pleinement solidaires des difficultés auxquelles sont confrontés les dirigeants des librairies indépendantes contraintes à la fermeture par la crise épidémique et les consignes de confinement », annonce le document.C’est donc en soutien à cette profession mise en péril , qu’ils qualifient de « partenaires privilégiés dans la commercialisation de nos catalogues » que les maisons ont décidé de reporter de 60 jours le paiement des échéances dues à fin avril et fin mai 2020 des librairies indépendantes.Une décision que les maisons assurent avoir prise « dans un esprit de responsabilité à l’égard de notre filière, qui doit demeurer riche de toute sa diversité ».Les éditeurs et diffuseurs concernés sont Actes Sud, Auzou, Casterman, CDE, L’École des Loisirs, Flammarion, Gallimard, Géodif-Eyrolles, Humensis, Libella, Sofedis et Taschen.