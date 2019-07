Les éditeurs scolaires s'engagent pour le recyclage des manuels

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans le cadre des réformes du baccalauréat et de la voie professionnelle, les lycées devront renouveler, à la rentrée 2019 l’ensemble des manuels scolaires, sur deux niveaux, pour acquérir les éditions conformes aux nouveaux programmes. Des réformes régulières qui maintiennent les programmes à jour, certes, mais nécessitent aussi un renouvellement de l'offre en la matière.Pour éviter que ces réformes ne génèrent une empreinte écologique trop importante, Veolia et Les Éditeurs d’Éducation, un groupement d'éditeurs scolaires qui réunit notamment Belin, Bordas, Hatier, Hachette, les éditions Didier ou encore Magnard et Nathan, s’associent pour proposer aux plus de 4000 lycées de France métropolitaine et aux associations de parents d’élèves une occasion de mobiliser les élèves et la communauté éducative autour des questions d’économie circulaire et de recyclage.Baptisée « Écogeste Lycées 2019 », cette opération gratuite est aussi une opération solidaire, dont l’intégralité des bénéfices réalisés sera reversée à une association caritative.Les manuels scolaires collectés seront triés et transformés en matières premières par Veolia « afin de permettre aux papetiers de fabriquer du papier recyclé, créant une véritable boucle d’économie circulaire au sein de laquelle la valeur environnementale du manuel scolaire succède à sa valeur intellectuelle », indique un communiqué.L'opération a été inspirée par une autre campagne, « Écogeste Collèges », initiée par Belin Éducation et Veolia : selon les deux acteurs, elle a permis de recycler près de 2,6 millions de manuels scolaires, soit 2000 tonnes de papier environ, en 2016 et 2017.