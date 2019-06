Les éditions 2024 ouvrent un label jeunesse, 4048

La jeune Anathilde voit un soir débarquer dans sa chambre le Roi de la Lune, bonhomme tyrannique à la tête gigantesque. Le petit monarque embarque la jeune fille avec lui dans sa plusée, direction la Lune ! Sitôt arrivés, Anathilde découvre la cohorte du petit roi : les Lunars, d'étranges créatures s’affairant dans la collection de jouets de leur souverain. Celui-ci s’avère être en fait un butin constitué de jouets volés aux enfants sur Terre. Devenant la complice malgré elle du Roi de la Lune, Anathilde, va se retrouver impliquée dans une machination visant à dérober le train électrique d’un enfant malade. Bérengère Cournut et Donatien Mary développent une histoire à rebondissements, s’inscrivant dans la lignée de chefs-d’œuvres de la littérature jeunesse tels que Babar de Jean de Brunhoff, ou rappelant l’esthétique des récits illustrés de André Hellé.

Jim Curious est endormi, mais quelque chose se pose sur son visage… C’est une libellule, qui s’envole et prend la fuite à travers le miroir du salon ! Jim s’engage à sa suite et, soudain, une forêt puissante et ancestrale lui fait face… Au cœur d’une mangrove dédaléenne, sous les frondaisons lumineuses d’une forêt primaire, au pied de pins millénaires, Jim le scaphandrier entame un nouveau périple ! Il sillonne un champ de lentilles d’eau sans déranger grenouilles et crocodiles, se laisse guider vers les sous-bois par d’envoûtants papillons et s’avance dans la jungle… Majestueux et tendus vers le ciel, tortueux ou intrigants : les arbres forment le décor de ce nouveau voyage en trois dimensions ! Singes, toucans, tortues, serpents : les forêts vibrent de vie, et ces rencontres rythment la marche paisible de Jim Curious. Mais, sourdement, la présence de l’homme affleure — fait surface, et interroge… Sept ans après un premier « Voyage au cœur de l’océan », Matthias Picard redonne vie au candide scaphandrier pour un nouveau conte muet et poétique ! Évoquant autant Gustave Doré que les affichistes psyché du Mouse Studio, son trait est toujours plus virtuose, et sa mise en relief magistrale. Les paysages se succèdent, d’une beauté formidable. Jim esquisse un sourire : il contemple, et c’est nous qui sommes émerveillés.

Les éditions 2024, qui fêteront en 2020 leur dixième anniversaire , ouvriront dès la fin du mois d'août leur label dédié aux ouvrages jeunesse avec deux titres d'ores et déjà prévus fin 2019. Le premier livre est signé Bérengère Cournut, autrice de plusieurs livres au Tripode (Née contente à Oraibi, Par-delà nos corps, De pierre et d'os, à paraître…) et illustré par Donatien Mary, habitué de la maison : Le Roi de la Lune promet un voyage trépidant et inoubliable.Le second volume du label, particulièrement attendu, verra le retour de Jim Curious, qui avait ravi petits et grands avec son Voyage au cœur de l'océan, pensé par Matthias Picard. Cette fois, Jim se lancera au cœur de la jungle, avec moult découvertes en perspective... Comme le premier, le livre sera en 3D, uniquement fait de dessins. « À l'échelle de notre jeune histoire, c'est un petit événement : à l'époque, Jim Curious, Voyage au fond de l'océan nous avait sans conteste permis de passer un premier cap ; l'enjeu de cette nouvelle aventure est donc, pour nous, fondamental », nous explique Olivier Bron, cofondateur de la maison.La rentrée sera tout aussi riche pour les éditions 2024, avec trois parutions prévues : une traduction de l'inédit Walt & Skeezix, de Frank King, chef-d’œuvre du strip américain traduit par Fanny Soubiran, le troisième livre des aventures de Tulipe, de Sophie Guerrive, Tulipe et les sorciers, et enfin un recueil d'histoires de G.Ri, toujours en coédition avec la BnF après Dans l'Infini, en 2017 : L'Île de la fée Bijou sera à découvrir en octobre 2019.Le label jeunesse 4048 portera 4 titres en 2020, distribués par Les Belles-Lettres, qui se chargent aussi des livres 2024 : « Ils s'ouvrent eux-mêmes sur la jeunesse, et nous travaillons très bien avec eux. Nous allons un peu tâtonner au départ, car ce ne sont pas tout à fait les mêmes librairies, il va falloir travailler », précise Olivier Bron.Le lancement avec Jim Curious devrait aider à faire connaitre le label : traduit dans de nombreux pays — les droits de traduction de la suite ont d'ores et déjà été achetés pour la plupart des marchés —, le Voyage au cœur des océans est l'un des succès de la maison, vendu à plus de 15.000 exemplaires.Les éditions 2024 embaucheront en septembre un graphiste à mi-temps, qui viendra prêter main-forte à Olivier Bron, Simon Liberman, Louis Lauliac (relations libraires et presse) et Claire Perret (chargée des expositions). « Avec l'ouverture du label jeunesse, nous allons recevoir pas mal de projets, et nous sommes déjà à une quinzaine d'ouvrages en 2020 », conclut Olivier Bron.