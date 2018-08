Les Editions des Equateurs intègrent le groupe Humensis

La maison fondée en 2003 par Olivier Frébourg, écrivain et journaliste, les Éditions des Équateurs rejoint le groupe Humensis. Dans un communiqué, on apprend qu’elle sera regroupée dans le pôle de Littérature générale que dirige Muriel Beyer, directrice générale adjointe.





Crédit Editions des Equateurs





La maison propose actuellement un catalogue de 400 titres, axés sur la Littérature, l’Histoire, la vie des idées et les documents d’actualité.



Les Éditions des Équateurs ont notamment publié le Rapport de la commission d’enquête sur les attentats du 11 septembre 2001, l’intégralité de l’Histoire de France de Jules Michelet et aussi en coédition avec France Inter la série Un été avec..., dont Un été avec Homère de Sylvain Tesson, actuel succès de librairie.





Particulièrement sensibles aux jeunes écrivains, à l’aventure, aux voyages, elles ont développé une politique d’auteurs et de création avec, notamment, Pierre Adrian, Paul-David Baldenberger, Marianne Chaillan, Ariane Chemin, Antoine Compagnon, Sarah Gysler, Philibert Humm, Adrien Jaulmes, Jean — Paul Kauffmann, Jacques de Saint Victor, Isabelle Spaak, Flore Vasseur et d’auteurs étrangers comme Emma-Jane Kirby, Christopher Moore et B.J. Novak.

L’équipe actuelle des Équateurs, dirigée par Olivier Frébourg, assurera la continuité de la gestion et du développement de la maison.



Le groupe Humensis, dirigé par Frédéric Mériot, est né en décembre 2016 du rapprochement des Éditions Belin et des Presses Universitaires de France (Puf), avec pour ambition de promouvoir la société de la connaissance.

Il développe ses activités d’édition sur tous formats (livres, revues, magazines, numérique) dans les domaines de l’éducation, scolaire et universitaire, des périodiques à destination des chercheurs, des enseignants et du grand public, et de la littérature générale.