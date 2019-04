Les éditions du Seuil repoussent la publication d'un polar signé Cesare Battisti

Cesare Battisti (crédit : Agência Brasil) et son dernier livre publié en France, Face au mur

La semaine dernière, Cesare Battisti a reconnu et confessé le meurtre de quatre personnes. Des aveux qui ont conduit la maison d’édition à reporter la publication d’un de ses polars.« L’heure pour Cesare Battisti n’est pas à la littérature. Pour le moment, on a surtout envie qu’il s’explique. Un roman de lui maintenant, ce serait indécent », explique l’éditrice responsable de la collection Cadre noir, Gwenaëlle Denoyers, au micro de France Inter Pour autant, les éditions du Seuil ne renoncent pas à publier l’ouvrage. « Peut-être l’année prochaine, peut-être dans deux ans », affirme l’éditrice. « Je tiens à dire que c’est avant tout d’un roman dont je suis tombée amoureuse, et je me réserve la possibilité de publier ce roman si on trouve une période propice. »Le roman de l’ex-activiste d’extrême gauche est arrivé entre les mains du président des éditions du Seuil, Hugues Jallon, il y a quelques semaines de cela, par l’intermédiaire de l’écrivaine français Fred Vargas et de sa sœur, Jo.« Je n’avais jamais lu de roman de Battisti, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je l’ai lu d’une traite, j’ai eu un énorme coup de cœur », souligne Gwenaëlle Denoyers, « c’est un pur roman noir qui se déroule au Brésil, avec des pages vraiment brillantes ».À l’origine, le polar était intitulé Kilomètre zéro. L’éditrice le décrit de livre « très apaisé, extrêmement élégant », « un roman dans le roman ».Le dernier ouvrage de Cesare Battisti, Face au mur, avait été publié chez Flammarion en 2012.