Les éditions Gallimard retraduisent les romans d'Italo Calvino

Depuis plusieurs années, la maison Gallimard opère un effort de révision de son fonds. Ainsi, de grands auteurs étrangers sont passés au crible d’une nouvelle traduction. Au mois d’avril prochain, c’est Italo Calvino qui sera repris, avec trois titres, et pas des moindres.

Confiées à Martin Rueff, qui a déjà traduit Primo Levi, ou Calvino, les nouvelles traductions paraîtront dans la collection Du monde entier. Cette fois, c’est Le Baron Perché, Le vicomte pourfendu et Le chevalier inexistant qui ressortent. Selon les informations communiquées, c’est à la demande des ayants droit que les nouvelles traductions ont été initiées.

Paru en 1957, Le baron perché est le plus connu des trois volets qui composent le cycle Nos ancêtres – qui comprend les deux autres retraductions. À travers un roman qui assume les apparences d’un conte philosophique, Italo Calvino rend hommage au Siècle des Lumières et livre un texte débordant d’humour, d’imagination et d’originalité. Derrière le jeu littéraire, l’auteur poursuit la quête de l’homme contemporain, orientée vers la recherche d’une complétude perpétuellement menacée par les actions de la société.

Dans Le vicomte pourfendu, c’est à travers la thématique du « double », de l’homme déchiré – aussi bien par des forces extérieures que par ses tensions internes – que Calvino interroge à la fois l’état d’incomplétude qui nous caractérise et les mirages d’une intégrité perdue.

Paru en 1959, Le chevalier inexistant clôture – du moins dans l’ordre de parution – le cycle Nos ancêtres, qui comprend également Le vicomte pourfendu et Le baron perché. Dans une note introductive à la trilogie regroupée par l’auteur en 1960, Calvino nous apprend que ce roman peut occuper tant la première que la dernière place du cycle, servir tant d’introduction que d’épilogue.



Cela est compréhensible dans la mesure où Le chevalier inexistant aborde la question de la réalisation humaine soulevée par la trilogie, à travers un problème qui n’est pas seulement d’ordre existentiel, mais aussi d’ordre métaphysique : que signifie être ?

Précédemment, et dans la même collection, ce sont les Leçons américaines, six propositions pour le prochain millénaire, qui avaient été retraduites, par Christophe Mileschi. Ce dernier a d’ailleurs signé avec Jean-Paul Manganaro, la traduction de Pourquoi lire les classiques, d’Italo Calvino, réédité mi-mars, dans une nouvelle traduction partielle.

Le chevalier inexistant – 9782072787218 – 16 €

Le Baron perché – 9782072740282 – 21 €

Le vicomte pourfendu – 9782072719035 – 12 €

Leçons américaines — Six propositions pour le prochain millénaire – 9782070140053 – 18,50 €

Pourquoi lire les classiques – trad. Jean-Paul Manganaro et Christophe Mileschi – 9782070451159 – 7,80 €