Les Éditions Héloïse d’Ormesson rachetées par le groupe Editis

Fondées en 2004, les Éditions Héloïse d'Ormesson vont rejoindre le groupe Editis après un rachat annoncé dans un communiqué de presse. La maison d'édition sera toujours présidée par sa fondatrice Héloïse d’Ormesson et sera directement rattachée à Pierre Conte, directeur général du groupe Editis.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Une coédition pour sceller le rapprochement

« Être éditeur c'est choisir et défendre des auteurs, découvrir des voix singulières et les amener, non sans la complicité des libraires, vers les lecteurs. Telle est la mission que je m'étais fixée en fondant les Editions Héloïse d'Ormesson avec Gilles Cohen-Solal », assure Héloïse d'Ormesson dans un communiqué.« Le soutien d’Editis nous permettra de nous décharger de la pression administrative et financière et de nous consacrer à 100 % à ce qui nous anime et nous passionne, le texte et l’auteur, au sein d’une autonomie préservée. Outre le gage d'épanouissement de toute l'équipe des éditions, le groupe offre une opportunité incomparable à nos auteurs, en mettant sa puissance et ses moyens démultipliés à leur service. Ainsi renforcées les Éditions Héloïse d'Ormesson, au plus près de la création littéraire, se déploieront plus loin encore » précise encore la présidente des Editions Héloïse d’Ormesson.« Le groupe Editis accompagne les Editions Héloïse d’Ormesson depuis leur création pour la distribution et la diffusion de leurs ouvrages confiées à Interforum. Héloïse est depuis longtemps chez elle chez nous. Sa décision de nous rejoindre plus formellement est un honneur pour nous. Ce projet était porté depuis longtemps par Alain Kouck, c’est donc aussi une émotion. Cette acquisition participe à l’ambition d’Editis de renforcer son potentiel de création littéraire en proposant aux auteurs reconnus, mais aussi aux primo romanciers les meilleurs éditeurs dans les meilleures maisons, appuyés par les services innovants et puissants du Groupe » explique de son côté Pierre Conte, Directeur général d’Editis.Première illustration de ce rapprochement, le prochain roman de Tatiana de Rosnay, qui collabore depuis 2007 avec Héloïse d’Ormesson, sera publié en coédition par les Éditions Héloïse d’Ormesson et les Éditions Robert Laffont, maison historique du groupe Editis, répondant ainsi à la volonté de l’auteure de bénéficier d’un soutien étendu des équipes de ces deux maisons.« C'est une occasion magnifique pour moi d'allier le talent de deux éditrices avec qui j'ai longtemps travaillé, Héloïse d'Ormesson et Cécile Boyer-Runge, lorsqu'elle dirigeait le Livre de Poche. Cette coédition Robert Laffont et EHO, que j'ai souhaitée, permet un regard nouveau sur mon travail au sein d'une grande structure aux possibilités multiples et enrichissantes, tout en bénéficiant de l'expertise de mon éditrice historique » déclare l'auteure Tatiana de Rosnay.« Nous sommes heureuses de cette nouvelle dynamique éditoriale autour de l’œuvre de Tatiana de Rosnay, laquelle bénéficiera ainsi d’une structure éditoriale et commerciale élargie. Nos équipes se réjouissent de travailler de concert » déclarent Héloïse d’Ormesson Présidente des Éditions Héloïse d’Ormesson et Cécile Boyer Runge Présidente de Robert Laffont.« La maison privilégie la proximité et la convivialité avec tous les acteurs de la chaîne du livre, auteurs, lecteurs et libraires », précise encore le communiqué à propos des Éditions Héloïse d'Ormesson. Une « proximité » et une « convivialité » un peu chamboulées par les récents propos de l'éditrice sur France Inter , à propos du mouvement #PayeTonAuteur et de la rémunération des écrivains.