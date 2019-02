(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Pendant trente années d'activité, Kaléidoscope a permis de faire connaître en France de nombreux auteurs anglo-saxons, dont Anthony Browne, Oliver Jeffers, Emily Gravett ou David McKee. La maison a aussi accompagné dans leur parcours de nombreux auteurs français comme Geoffroy de Pennart, Marianne Barcilon, Christine Naumann-Villemin, Kris Di Giacomo et Michaël Escoffier.



Aujourd’hui, Isabel Finkenstaedt a décidé de prendre sa retraite en cédant sa maison d’édition à l’école des loisirs, son partenaire et diffuseur historique, qui a déjà repris de nombreux titres de Kaléidoscope dans sa collection d’albums poche les Lutins.



L’école des loisirs, depuis sa création en 1965, est un éditeur de référence du livre pour la jeunesse, avec un catalogue mêlant de nombreux univers, parmi lesquels ceux de Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Claude Ponti, Stéphanie Blake, Marie-Aude Murail, Malika Ferdjoukh… Depuis plusieurs années, la maison s’est renforcée en créant de nouvelles activités éditoriales dans la bande dessinée (Rue de Sèvres) et la littérature générale (Globe).



L’équipe qui anime depuis plusieurs années Kaléidoscope aux côtés d’Isabel Finkenstaedt poursuivra son travail de développement : Camille Guénot pour la partie éditoriale, Stéphanie Jarry pour la partie communication et accompagnement promotionnel. Elles s’appuieront dans cette tâche sur l’ensemble de l’organisation et des équipes de l’école des loisirs, annonce le groupe dans un communiqué.



« Nous nous réjouissons de ce rapprochement, qui marque à la fois la pérennisation d’un catalogue singulier et le début d’une nouvelle phase de la vie de ces deux belles maisons, avec le désir permanent de faire partager aux jeunes lecteurs de nouvelles émotions grâce aux auteurs », indique encore l'école des loisirs.