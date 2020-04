Les éditions La Fabrique offrent plusieurs livres numériques

Les lecteurs n'auront aucune excuse pendant cette période de confinement : de nombreux éditeurs ont décidé de proposer tout ou une partie de leur catalogue en accès libre, pour permettre de découvrir un maximum de textes et d'auteurs pendant cette longue période.Les éditions La Fabrique se joignent à l'effort collectif avec un catalogue de 10 livres numériques à télécharger gratuitement et librement (moyennant un partage de coordonnées, malgré tout), au format EPUB. Parmi les titres disponibles, Théorie du drone, de Grégoire Chamayou, La dynamique de la révolte, d'Éric Hazan, ou encore La domination policière, de Mathieu Rigouste.Les ouvrages sont disponibles en téléchargement gratuit pendant la durée du confinement, « [e]n attendant la réouverture des librairies », indique la maison d'édition.Il est possible de retrouver la liste des titres concernés à cette adresse