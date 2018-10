Les éditions La ville brûle intègrent le Collectif autour d'Anne Carrière

Le Collectif, regroupement d’éditeurs structuré autour des éditions Anne Carrière – dans le respect et l’indépendance des lignes éditoriales –, fait un pas de plus. En septembre 2017, deux maisons intégraient cette initiative de mutualisation. Un nouvel entrant vient de faire son arrivée.





La ville brûle

Rachetées par le groupe Média-Participations en décembre 2017, les éditions Anne Carrière ont pris l’initiative voilà quelques années de fédérer d’autres maisons de petite taille.

Le PDG d’Anne Carrière, Stephen Carrière, vient de le dévoiler : « Le Collectif s’agrandit. Les éditions Anne Carrière, Plein Jour, le Nouvel Attila, La Belle Colère, Aux Forges de Vulcain et Emmanuelle Collas sont heureuses et fières d’accueillir à leur côté La ville brûle. »

Et de conclure : « Ensemble pour mieux publier. »







Les éditions la ville brûle existent depuis janvier 2009. Au fil de ces neuf années, la ligne éditoriale a évolué et s’est élargie. Le cœur de son catalogue est toujours formé d’essais en sciences et SHS, « mais nous nous autorisons à présent des incursions dans d’autres champs. Essais, jeunesse, littérature, poésie, livres-objets, romans graphiques, et même beaux livres... il existe tant de manières de dire le monde, et d’agir sur lui ! »