Les éditions Larousse accusées de négationnisme du génocide rwandais

Dans une lettre ouverte du 3 janvier 2020, l’association Ibuka, qui œuvre à perpétuer la mémoire des victimes du génocide des Tutsi au Rwanda, dénonce l'entrée sur le Rwanda de l’édition 2020 du dictionnaire Larousse Junior. D’après l’ouvrage destiné aux 7-11 ans, le pays aurait été dévasté par « une guerre civile ». Pour l’association, cette dénomination représente un déni des faits historiques et une « offense à la mémoire des victimes ».

L’association s’est dite « stupéfaite et scandalisée » de découvrir l’article publié sur le Rwanda dans l’édition Larousse Junior 2020. L’ouvrage en question rapporte en effet que le pays aurait été dévasté par « la guerre civile entre les deux peuples qui l’habitent, les Hutu et les Tutsi ».« Vingt-cinq ans après, vous ne pouvez pas ignorer qu’il s’agit d’un génocide. Plusieurs livres et articles ont été publiés à ce sujet. Des procès ont été tenus et des condamnations ont été prononcées. Un arrêt de 2006 du Tribunal pénal international qui siégeait à Arusha en Tanzanie, l’a consacré comme un fait de notoriété publique », dénonce Marcel Kabanda, Président d’Ibuka France dans une lettre adressée aux éditions Larousse.

“Une tentative d’intoxication de la jeunesse”

Pour l’association, le choix de ce terme est d’autant plus grave qu’il apparait dans un ouvrage scolaire pour enfants. Et de rappeler que, depuis le décret de 2019 « relatif à la commémoration annuelle du génocide des Tutsi », le génocide perpétré contre les Tutsi en 1994 est entré dans la mémoire collective française et fait désormais partie des programmes d’enseignement.« À l’heure où il apparait essentiel d’éduquer les jeunes à honorer la mémoire des victimes, pour les sensibiliser sur des valeurs de tolérance et le mieux vivre ensemble en paix, votre contribution sur le Rwanda est un contre-témoignage, car elle prêche la banalisation d’un génocide » reprend le président.Qui pointerait par ailleurs un parti pris de la maison qui minimiserait la réalité historique : « Comment expliquer alors cet article ? Une incapacité à distinguer “guerre civile” et “génocide” ? Un parti pris négationniste ou un déficit d’information et de connaissances sur l’événement majeur de la fin du XXe siècle ? Est-ce parce que c’est l’Afrique, ce continent où tous les chats sont noirs et dont il serait permis de parler sans chercher vraiment à le connaître ? » interroge la lettre.« Nous considérons cette phrase, dans l’article, comme une négation du génocide perpétré contre les Tutsis » déclare à son tour Naphtal Ahishakiye, secrétaire exécutif d’Ibuka au Rwanda à Radio France internationale . Il affirme que « c’était un génocide, pas une guerre civile [...]. Cela est reconnu par la communauté internationale et les nouvelles générations doivent, comme le reste du monde, connaître la vérité. »