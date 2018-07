Les Éditions Lebey et le groupe Bettane+Desseauve réunis par le vin

Le groupe Bettane+Desseauve et les Éditions Lebey ont annoncé la création d’une structure commune afin d’allier leurs domaines de compétence, à savoir le conseil en matière de vins pour le premier et la publication de guides et l'organisation d'événements autour du vin pour les secondes.





(NIeFH, CC BY-SA 2.0)



Le management opérationnel de la structure sera confié à Pierre Yves Chupin, directeur des Éditions Lebey, précisent les deux sociétés dans un communiqué commun. Bettane+Desseauve, sous la responsabilité de son président Thierry Desseauve, assurera la gestion de l’ensemble.



Au-delà des guides référents pour les consommateurs, la nouvelle entité aura à cœur de développer des actions mêlant vins et gastronomie.



« Depuis plusieurs années, nous avons pu apprécier la contribution de Bettane+Desseauve dans la sélection des vins proposés par les restaurants ou bistrots référencés dans nos guides. Ce rapprochement va permettre d’aller plus loin, notamment dans le développement d’événements tels l’Excellence gastronomique, tant en France qu’à l’étranger », a précisé Gérald de Roquemaurel, qui a racheté les éditions Lebey en 2011 avec Pierre Yves Chupin.

Les guides Lebey, créés en 1987 par Claude Lebey, initialement dédiés aux seuls restaurants ou bistrots parisiens, se sont depuis ouverts aux tables londoniennes et sont publiés en français et en anglais. Les éditions Lebey organisent aussi le prix « Lebey du meilleur bistrot », publient le palmarès des « meilleures créations culinaires de l’année » ou des « meilleures adresses de Londres ».



En 2018, la maison a créé l’« Excellence gastronomique », un événement qui a réuni place Vendôme deux jours durant artisans les plus en vue et restaurateurs parmi les plus renommés.

« Le vin et la gastronomie sont deux piliers majeurs de l’art de vivre à la française. Cette alliance avec un guide qui partage dans son domaine nos convictions d’exigence et d’expertise va nous permettre de développer nos activités sur l’ensemble d’un secteur où la France joue un rôle essentiel », a déclaré Thierry Desseauve, cocréateur avec Michel Bettane de Bettane+Desseauve.

Bettane+Desseauve publie le Guide des vins de France ainsi que le magazine En Magnum ; il conseille également Air France, Mercure et Monoprix. Bettane+Desseauve a créé Le Grand Tasting, une signature qui permet au public de rencontrer les producteurs et leurs vins avec la sureté de jugement d’experts reconnus.



Le Grand Tasting propose quatre festivals majeurs des grands vins dans le monde, à Paris Carrousel du Louvre, Hong Kong, Shanghai et Tokyo et une application experte et gratuite, qui permet à l’utilisateur de consulter l’intégralité de la base de données du Guide B+D sur son smartphone.