Les éditions Les Arènes déménagent

Le Groupe du 27, qui rassemble les collaborateurs des éditions de l'Iconoclaste, des revues XXI et 6Mois et des éditions Les Arènes, annonce le déménagement d'une partie du groupe au 17-19, rue Visconti, dans le 6e arrondissement de Paris, à 100 mètres de l'autre adresse.Ce déménagement concerne les éditions Les Arènes, Rue Jacob Diffusion et les Rencontres du 27. La maison L'Iconoclaste, qui a connu une belle rentrée littéraire en publiant La Vraie Vie d'Adeline Dieudonné , ouvrage le plus récompensé de la rentrée 2018, reste pour sa part au 26 rue Jacob, annonce le groupe, et se prépare même à un agrandissement de ses locaux. Le roman a cumulé plus de 107.000 exemplaires vendus (données GfK).Le groupe se réjouit de ce déménagement, d'autant plus que c'est ici qu'Honoré de Balzac avait choisi d'investir dans une imprimerie en 1826, installant son appartement juste au-dessus. Cependant, c'est également suite à cet achat et à sa gestion calamiteuse que Balzac s'était retrouvé criblé de dettes...Les éditions Les Arènes étaient installées au 27 rue Jacob depuis 8 ans.