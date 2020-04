Les éditions Libertalia offrent des livres numériques en accès libre

Portant haut les couleurs des pirates du monde entier, les éditions Libertalia proposent un catalogue libertaire, contestataire et volontiers insolent, que le confinement aura au moins le mérite de faire découvrir à ceux qui sont passés à côté.Plusieurs livres sont en effet offerts par la maison d'édition, pour mettre à profit les semaines de confinement à venir. Cinq titres sont mis à disposition, en EPUB et PDF, à l'heure de publication de cet article, mais l'éditeur promet d'autres titres à venir.Parmi les ouvrages disponibles, l'autobiographie de Rosa Parks, Mon histoire, écrit avec la collaboration de Jim Haskins et traduit par Julien Bordier, Trop classe ! de Véronique Decker ou encore Les Historiens de garde, de William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Naudin, sur la résurgence du roman national...Tous les ouvrages sont accessibles à cette adresse , sans qu'aucun partage de données ne soit nécessaire.