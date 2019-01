Les Éditions Piccolia placées en liquidation judiciaire

Une procédure de liquidation judiciaire a été mise en œuvre pour la société Piccolia, dont le chiffre d'affaires atteignait 10,4 millions € en 2017. La situation de la maison d'édition n'était semble-t-il pas suffisamment bonne pour maintenir l'activité, avec des pertes estimées à plus de 8 millions € cette même année.Créées en 1991, les Éditions Piccolia sont spécialisées dans la production de livres pour la jeunesse, éducatifs ou ludiques, des livres puzzle aux livres tissu en passant par les pop-up, coloriages, et autres albums et autocollants... Le catalogue comptait plus de 700 titres, pour les enfants les plus jeunes et jusqu'à 12 ans.Les Éditions Piccolia appartiennent depuis 2001 au groupe Bonnier AB, installé en Suède. C’est avant tout une des maisons à avoir développé des gammes allant du premier âge aux documentaires pour enfants jusqu’à 12 ans. Le fonds avait gagné ses lettres de noblesse en librairies, du fait de la qualité globale de son catalogue. Piccolia bénéficiait d’une diffusion propre, avec des représentants entièrement dédiés.Entrée de gamme et petits prix, qui avaient originellement pu faire froncer les sourcils, les parutions ont fini par convaincre, avec une gamme de produits dérivés – papeteries, autocollants, posters didactiques (dont celui des drapeaux du monde) puzzles ou sous-mains imprimés avec un calendrier et autres.Il n'a pas été possible de joindre la maison d'édition pour obtenir plus d'informations.