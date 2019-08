Les éditions Robert Laffont rachètent les éditions Séguier

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les éditions Robert Laffont, filiale du groupe Editis, annoncent par un communiqué l’acquisition des Éditions Séguier, dirigées depuis 2013 par Jean le Gall. Le catalogue original et riche de 200 titres de la maison compte notamment de nombreuses autobiographies (Helmut Berger, Hedy Lamarr, Grace Jones…) et d’autres ouvrages récemment parus tels les confessions de Charles Manson, la biographie de Jacques de Bascher ou le roman culte de Pierre Goldman, L’Ordinaire Mésaventure d’Archibald Rapoport.« À travers ce rapprochement, les Éditions Séguier pourront bénéficier de l’appui de l’ensemble des équipes de Robert Laffont pour développer leur activité », assure le message diffusé par les éditions Robert Laffont.« Les Éditions Robert Laffont renforcent leur positionnement à travers ce rapprochement avec la marque Séguier, dotée d’une image singulière et reconnue, et d’un catalogue dans des registres spécifiques et complémentaires à notre production éditoriale. La maison est heureuse d’accueillir Jean le Gall. Nous avons déjà eu la chance de collaborer avec lui dans le cadre de la publication de ses romans Les Lois de l’apogée et L’Ile introuvable » déclare Cécile Boyer-Runge, présidente des Éditions Robert Laffont.Jean le Gall, directeur des Éditions Séguier, déclare se réjouir « qu'un tel rapprochement se soit fait si naturellement, avec des personnes [qu'il] apprécie et appréciait avant que des discussions concrètes soient engagées. » « J'aime beaucoup les personnalités complémentaires de Cécile [Boyer-Runge] et d'Antoine [Caro, le directeur général de Robert Laffont, NdR], leurs qualités humaines bien sûr, mais aussi leur culture de l'édition comme leur ambition. »Le 28 août dernier, Editis a annoncé une prise de participation de 30 % au sein du capital des éditions Jungle , du groupe Steinkis, avec l'ambition déclarée de développer leur activité dans la bande dessinée, un secteur où la récente acquisition de la multinationale Vivendi était jusqu'à présent absente.