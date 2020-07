Les Éditions Sarbacane rejoignent Flammarion

« Défricher de nouveaux talents, les aider à s’accomplir tout au long du processus créatif pour, in fine, les amener à la rencontre des publics avec cet objet unique et merveilleux, le livre : voilà notre mission. Nous la poursuivrons avec ferveur et ambition, humilité et fierté, adossés désormais à cette prestigieuse et indépendante maison d’édition qu’est Flammarion », a déclaré Frédéric Lavabre, directeur éditorial historique de la maison. Qui tient à souligner le fait que la maison conserve une totale liberté éditoriale, tant sur le choix des auteurs que dans la façon de les accompagner.Si c’est Patrice Margotin qui prendra la présidence de Sarbacane, la maison restera installée rue d’Hauteville et l’équipe originelle qui a fait son succès reste en place dans son intégralité, à commencer par Frédéric Lavabre lui-même – qui demeure directeur éditorial et directeur de la création. Seront également toujours présents Emmanuelle Beulque, directrice éditoriale albums, ou encore Tibo Bérard, éditeur romans.Ce rapprochement se présente comme un moyen de renforcer et de pérenniser « Sarbacane, son catalogue, son équipe, et à servir au mieux ses auteurs à travers des moyens augmentés », qui sera désormais épaulé au quotidien par les équipes administratives, financières, commerciales et juridiques de Flammarion,

Une belle acquisition

Sarbacane représente aujourd’hui une équipe de 14 personnes, un programme de 100 nouveautés par an et un catalogue riche de 750 titres (albums jeunesse, romans et BD) diffusés depuis plus de 10 ans par les équipes de Flammarion et distribués par UD depuis l’origine.Son catalogue réunit de grands auteurs et illustrateurs comme Serge Bloch, Davide Cali, Max Ducos, Axl Cendres ou Catherine Meurisse. Sarbacane a récemment connu de très beaux succès avec les albums de Rébecca Dautremer, les romans de Clémentine Beauvais et Bertrand Santini et les bandes dessinées de Lucas Harari et Alex W. Inker.Antoine Gallimard se dit quant à lui « heureux d’accueillir cette belle maison dans notre groupe et de pouvoir ainsi accompagner le développement éditorial et commercial des Éditions Sarbacane », et on le comprend.