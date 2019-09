Les Éditions Télémaque rachetées par le groupe Editis

Les Éditions Télémaque seront diffusées, en physique et numérique, sur les réseaux France, Belgique, Suisse, Canada et le grand export. Le catalogue de la maison compte une soixantaine d'ouvrages, avec des récits, des livres historiques, d'arts et de sciences, à travers un partenariat avec Science & vie depuis 2007.La production de la maison tourne autour de 10 à 20 ouvrages par an, avec de premières nouveautés attendues pour le mois de mars 2020.La maison d'édition Télémaque était auparavant diffusée et distribuée par CDE/SODIS pour la France et la Belgique, OLF pour la Suisse et SOCADIS pour le Canada.La maison d'édition, auparavant indépendante, comptait une participation minoritaire de Gallimard. Nous avons tenté de joindre le groupe Editis et les éditions Télémaque pour plus d'informations, sans succès pour le moment.L'acquisition de la maison d'édition vient poursuivre la politique de rachat très active depuis quelques mois du groupe Editis, qui s'est ainsi offert L'Agrume (jeunesse) les éditions Séguier et une participation de 30 % au sein du groupe Steinkis , pour développer ses activités dans le secteur de la bande dessinée.